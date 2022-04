Ondernemers wagen zich aan death ride vanop vierde verdieping

Vijfentwintig ondernemers waagden zich zaterdagmiddag aan een gewaagde death ride van op de vierde verdieping van het gebouw van Skyline Communications in Izegem. “Als ondernemer moet je durven een stap zetten in het onbekende.”

Full Potential, het opleidings- en begeleidingsbedrijf van Tom Noyez en Timothy Verpoort, organiseerden zaterdag in Izegem een opleidingsdag voor ondernemers. Vijfentwintig ondernemers leerden er omgaan met angsten en tegenslagen. Als kers op de kaart kreeg iedereen de kan om van de vierde verdieping van het gebouw van Skyline Communications een death ride te maken.

Vanop een hoogte van een dertigtal meter daalden de ondernemers aan een hoog tempo af naar beneden. Onder andere Eddy Leeknegt van de Pelletwinkel in Roeselare durfde de uitdaging aan. “Durven een sprong maken in het onbekende is voor een ondernemer heel belangrijk. Dit was een heel leerrijke dag. Ik ben blij ook dat ik de death ride heb aangedurfd. Dit kan me zeker in de toekomst helpen om beslissingen te nemen.”