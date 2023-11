Ondernemers komen samen tijdens netwerkavond

De gemeente organiseerde onlangs samen met ondernemersverenigingen Unizo Moorslede en Dadizele Onderneemt een netwerkavond in Vapo Hydraulics. “Het is belangrijk dat we ook de ondernemers uit zowel Dadizele, Moorslede als Slypskapelle samenbrengen”, aldus schepen Nessim Ben Driss.

Voor de derde keer werd er een netwerkavond voor zowel Dadizele, Moorslede als Slypse ondernemers georganiseerd. “Met Dadizele Onderneemt en Unizo Moorslede hebben we twee geëngageerde ondernemersverenigingen in onze gemeente die elk hun eigen activiteiten organiseren. Dat is goed, maar het is ook mooi om eens de ondernemers uit de verschillende deelgemeenten samen te brengen. In het verleden werd er vaak in hokjes gewerkt, maar nu merken we wel dat de ondernemers elkaar weten te vinden”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie). Dat werd alvast duidelijk tijdens de netwerkavond bij Vapo Hydraulics. Honderdveertig ondernemers genoten van een receptie en kregen daarna een rondleiding in het bedrijf. “Veel ondernemers weten niet dat we in Dadizele hier zo’n wereldspeler hebben als Vapo Hydraulics. Dankzij de rondleiding kregen ze meer inzicht in wat hier allemaal gebeurt.” De netwerkavond werd afgesloten met een walking dinner.

Nieuwe locatie MOP’s

Ook in 2024 staan er verschillende evenementen gepland om ondernemers uit de gemeente samen te brengen. Uitkijken is het onder andere naar de MOP’s, de Moorsleedese Ondernemersprijzen. Die gaan in maart door. “De Ondernemersprijzen zitten dit jaar in een nieuw jasje. Zo kiezen we voor een nieuwe locatie.” De voorbije edities van de MOP’s gingen telkens door in gc De Bunder. Voor de editie 2024 wordt er gekozen voor gc den Ommeganck. “Bedoeling is om telkens af te wisselen.” (BF)