Ondernemers klinken op het nieuwe jaar

De ondernemersvereniging Dadizele Onderneemt organiseerde recent haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers. Die vond plaats in Gasthof D’Hoeve in Dadizele. “65 mensen tekenden present, waaronder verschillende nieuwe ondernemers. Toch hadden we wat minder volk dan de voorbije jaren. Misschien moeten we het concept wat aanpassen en bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie combineren met een activiteit”, aldus Ward Vergote van Dadizele Onderneemt. Ondertussen kijkt de vereniging al volop vooruit. “Dit jaar is het vijftig jaar Pompeschitter. Dat willen we graag samen met de gemeente extra in de kijker zetten. Onze avondmarkt is nog niet aan haar vijftigste verjaardag toe, maar de Pompeschitter zal zeker in de aandacht gebracht worden tijdens de festiviteiten op 15 augustus. De Pompeschitter is echt het Dadizeelse symbool van toerisme en ondernemerschap.” (BF/foto JS)