Ondernemer niet te spreken over hoge leegstandstaks: “Ondernemers worden totaal niet gesteund in Ieper”

Voor het derde jaar op rij moet Bram Saelens van kledingwinkel Cavallino in de Menenstraat leegstandstaks betalen omdat de bovenverdieping van zijn winkel niet erkend is als stockageruimte. Het bedrag loopt ondertussen op tot 5.200 euro. “In Ieper werken ze het ondernemen tegen”, zegt een boze Bram Saelens.

Boven zijn kledingwinkel Cavallino in de Menenstraat heeft Bram Saelens (44) een oud appartement dat gebruikt wordt als stockageruimte. Nadat Bram twee jaar geleden een aanvraag deed om het appartement te erkennen als stockageruimte zijn de problemen begonnen. “De stad heeft dat afgewezen”, zucht Bram. “Ik kreeg te horen dat de ruimte niet vol genoeg stond om te voldoen als stockageruimte en dat het moest veranderd worden tot een woning. Wij hebben daar dan kosten aan gedaan en iemand gevonden die de ruimte wilde huren als woning, maar het werd weer afgekeurd. Deze keer omdat het niet voldeed aan de normen van de huurwet.”

Telkens moest Bram een leegstandstaks betalen en de rekening loopt ondertussen aardig op. “De eerste keer moesten we 2.600 euro leegstandstaks betalen. Het jaar erop was het al 3.900 euro en dit jaar was het al 5.200 euro. Nu hebben we opnieuw een bouwaanvraag ingediend om er een stockageruimte van te maken. Als het tegen 16 december niet goedgekeurd is, dan moeten we volgend jaar weer leegstandstaks betalen. Je moet dan nog weten dat aan de overkant van de straat allemaal panden die eigendom zijn van de stad staan te verkommeren. Ik ben echt ontgoocheld in de politiek. Ik kreeg al de vraag om te verhuizen naar Roeselare en ik zou daar zelfs subsidies krijgen.”

Nu zit Bram met de handen in het haar. “Als ondernemer word je totaal niet meer ondersteund in Ieper. Je verliest de courage om verder te doen. Vanuit de dienst Wonen is er geen greintje flexibiliteit. Als je een heel huis laat leegstaan, dan begrijp ik dat je leegstandstaks moet betalen. Maar wij baten op het gelijkvloers nog steeds een handelspand uit.”

Aandachtspunt

“Het wonen boven winkels in het centrum is een bijzonder aandachtspunt voor de stad”, reageert schepen van Wonen Philip Bolle (Vooruit). “Het komt tegemoet aan een algemene woningnood en versterkt de dynamiek en sociale controle in de winkelstraten. De vergunde status van het pand in kwestie kent al een lange voorgeschiedenis, maar de sneer van de eigenaar naar de panden van het OCMW in de Menenstraat is niet terecht. Dit zijn handelspanden zonder woonfunctie. De woonfunctie voor een huurder kan er enkel zijn als er een aparte toegang is.”

Dossier niet volledig

De woonentiteit boven de Cavallino heeft zo’n aparte inkom, werd lang benut als appartement en had een eigen huisnummer. “De ruimte op de eerste en tweede verdieping strekt zich uit boven twee winkels en beslaat meer dan 250 m² woonoppervlak”, vervolgt schepen Bolle, die ook nog meldt dat het nog niet vaststaat dat er opnieuw een leegstandstaks zal worden geheven. “Op 29 oktober werd opnieuw een aanvraag ingediend om de bovenliggende woonentiteit om te vormen naar bergruimte voor de handelszaak. Het dossier werd nog niet volledig en ontvankelijk verklaard, omdat er bijkomende info moet worden verstrekt. De uiterste beslissingstermijn ligt dus nog niet vast. Elke heffing kan uiteraard ook worden betwist voor de ontheffingscommissie van de stad of voor de rechtbank, maar ik herinner mij niet dat wij ooit een rechtsgeding hebben verloren. Zo onredelijk zal de regelgeving dus niet zijn”, besluit schepen Philip Bolle. (TOGH)