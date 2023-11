Ondernemende broers blazen bekend pand nieuw leven in, veiligheidsspecialist krijgt er nieuwe stek

Van Golden River naar Golden Bowl tot een nieuwe gouden invulling. Het bekende pand langs de Menenstraat in Wevelgem wordt opnieuw leven ingeblazen. Broers Maarten en Jeroen Lewyllie steken het gebouw in het nieuw. Veiligheids- en preventiespecialist Ora zal er onderdak vinden.

Wie in Wevelgem nieuwe voetbalschoenen nodig had, die wist waarheen. Een sporttenue of een iets gekledere outfit? Daarvoor was er één adres: Golden River in de Menenstraat. Ruim 10 jaar geleden hielden de zaakvoerders het voor bekeken. In 2012 kreeg het pand een nieuwe, totaal andere invulling. Chinees restaurant Golden Bowl werd er boven de doopvont gehouden, na overname werd dat New Golden Bowl.

Toen dat echter failliet verklaard werd in juli dit jaar besloot eigenaar Bernard Gesquière het bekende gebouw van de hand te doen. Broers Maarten en Jeroen Lewyllie lieten er hun oog opvallen en besloten het te kopen. “Een impulsieve ingeving”, klinkt het. “We wilden niet te laat zijn en zeiden ja, zonder te weten wat we er precies wilden doen.”

Goed oppervlakte, mooie gevelbreedte, langs een drukke baan én voor de voetballende broers ook een gebouw met nostalgie. Initieel wilden ze het gebouw omdopen tot de Golden Hub. “Zo was er continuïteit in de naam. Bedoeling was om er een deelbureau voor zelfstandigen gerelateerd aan de bouw onder te brengen – bijvoorbeeld van binnenhuisarchitect tot een EPC-keurder.”

Mei 2024

Echter, toen ze Olivier Ramont ontmoetten, zaten ze snel op dezelfde golflengte. Hij is zaakvoerder van Ora, een bedrijf voor arbeidsveiligheid dat onder meer veiligheids-, EHBO- en brandbeveiligingsopleiding geeft. “Momenteel zijn we gevestigd in het bedrijvencentrum in de Vlamingstraat, maar daar werd het te krap. Na twee jaar zoeken botsten we dan op dit pand. Hier krijgen we de kans om echt ons eigen ding te doen.”

In niets zal het gebouw nog herinneren aan het Chinees restaurant dat er ooit zat. Bedoeling is om alles af te hebben tegen mei 2024. “Er komen leslokalen, drie gesloten bureaus en een bureaueiland. Daarnaast zijn er nog een receptie en een grote ruimte om te ontspannen. Achteraan zijn er twee magazijnen, waarvan er nog één te huur is”, klinkt het. “Vooraan moeten de parkeerplaatsen wijken voor groen. We zetten ook in op duurzaamheid met zonnepanelen en warmtepompen.”

Voor Maarten en Jeroen, die samen zaakvoerder zijn van elektriciteitsbedrijf Electrix en timmerbedrijf Krax, is dit een nieuwe uitdaging. “Dit project kreeg de naam Pentagold – naar de Golden geschiedenis en penta voor onze vijf kinderen. We werken altijd samen, maar dit moet echt wel ons visitekaartje worden.” (JD)