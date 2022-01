Ondanks coronapandemie steeds minder faillissementen in West-Vlaanderen

Volgens de meest recente cijfers gingen er in 2021 zo’n 555 West-Vlaamse bedrijven op de fles. Dat zijn er minder dan zowel in 2020 als in 2019, toen verdwenen er respectievelijk 628 en 858 ondernemingen van de kaart. Best verrassend, aangezien heel wat sectoren zwaar hebben geleden onder de coronacrisis. Wat niet is veranderd, is het soort bedrijven die het minste overlevingskansen blijken te hebben: de horeca.

Vorig jaar moesten 11 procent minder bedrijven de boeken neerleggen door financiële problemen in vergelijking met 2020. Toen werd ook al een daling opgetekend van maar liefst 27 procent. Dit blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Volgens experts was het historisch lage aantal faillisementen in 2020 deels te danken aan de massale overheidssteun die werd uitgedeeld ter compensatie van de sluitingen tijdens de lockdowns.

Stilte voor de storm?

De ‘faillissementenstorm’ die werd voorspeld voor 2021 blijft voorlopig echter uit, althans in onze provincie. De cijfers zijn nog niet 100 procent volledig, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat slechts 555 West-Vlaamse bedrijven het jaar niet hebben overleefd. In totaal gaat het over 182 verschillende activiteiten. Restaurants werden het zwaarst getroffen, met 32 faillissementen. Zij worden op de voet gevolgd door cafés en bars (31) en eetgelegenheden met beperkte bediening (31), daaronder vallen bijvoorbeeld cafés die ook kleine gerechten zoals een bordje tapas serveren. Deze trend is niet nieuw, de horeca staat al jaren bovenaan deze lijst, al zijn er in 2021 een pak minder slachtoffers gevallen in deze sector.

Niemand is veilig

Meer opvallen zijn echter de volgende vier meest getroffen ondernemingstypes: schrijnwerk (25), algemene bouw van residentiële gebouwen (19), elektrotechnische installatiewerken (15) en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en –voering (15). Enkel hier zijn telkens meer zaken gesneuveld dan in 2020. Andersom zijn er sectoren die het weer een stuk beter doen dan twee jaar geleden, zoals reinigingsbedrijven, detailhandel in kranten en kantoorbehoeften en dakwerkers. Bij 133 bedrijfsactiviteiten ging het over 1 of 2 sluitingen. Geen enkele sector blijft al drie jaar op rij gespaard.

Net zoals de vorige jaren delen zelfstandigen het minst in de klappen in vergelijking met de rechtspersonen, in 2021 ging het over zo’n 37 procent. Wel verschillend is het moment waarop de meeste bedrijven de handdoek in de ring gooien. In 2021 was dit pas in december, in 2020 was vooral februari een donkere maand en in 2019 hielden in september het hoogst aantal zaken het voor bekeken.