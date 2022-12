Omgevingsvergunning voor Jumbo-vestiging aan Euroshop ingediend; mogelijk 70 extra werkplaatsen

Officieel bevestiging bij Euroshop en Jumbo was er niet toen we eind september het nieuws lanceerden, maar nu heeft NV Bel-Euro-Pa Invest een omgevingsvergunning aangevraagd voor een vestiging van de Nederlandse supermarktketen. Bezwaren kunnen ingediend worden tot 24 december. Eerder werd op de Schierveldewijk al een vergunning geweigerd.

In de aanvraag is sprake van een winkel van ruim 1.800 vierkante meter. De aanvrager is NV Bel-Euro-Pa Invest, de opvolger van de PVBA Euro Shop die in 1958 met een klein verkooppunt langs de Stationstraat in Roeselare was gestart. In 1961 volgde de verhuizing naar huidige locatie langs de Meensesteenweg. In 1974 werd binnen de bouwen een supermarkt (Huis Maria) geopend. Later kwam ook een Q8-tankstation op de site en werd de cafetaria op een andere locatie uitgebouwd.

Aanvullend op Euroshop

Links van de Euroshop zou nu dus een supermarkt komen. Het aanbod moet daar aanvullend zijn met wat men in Euroshop verkoopt, goed voor in totaal een netto-verkoopoppervlakte van 20.893 vierkante meter.

De nieuwe supermarkt zou goed zijn voor in totaal 70 jobs, waarvan maximaal 51 mensen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dat valt allemaal te lezen in de omgevingsvergunning. De nieuwe winkel zou dus komen tussen Euroshop en de oude boerderij die er ook links van gelegen is. In Euroshop zelf zijn nu ook een confiserie, drankenhandel en een bakkersverkooppunt gevestigd.

De Jumbo-supermarkt zal 85 procent van de oppervlakte voorbehouden voor voedingsproducten, de rest voor verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, non-foodartikelen en bloemen en planten.

Heraanleg parking

Qua mobiliteit benadrukt men in de aanvraag dat de winkel met de bus bereikbaar is via Lijnen 54 en 55. Er komen 30 fietsparkeerplaatsen voor de winkel en parking van de gehele site zal heringericht worden zodag er op termijn 1.074 wagens kunnen staan. De ontsluiting gebeurt via de Meensesteenweg.

Jumbo verwacht dagelijks twee tot drie opleggers voor de leveringen en verder ook nog lichtere vrachtwagens en bestelwagen.