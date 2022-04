Ohana Pokébowls in Brugge moet verplicht naam veranderen na klacht uit Oostende: “Ze hebben lang genoeg van onze naam geprofiteerd”

Ohana Pokébowls in Brugge moet van naam veranderen. De zaak opende vorig jaar de deuren in de Vlamingstraat, maar dat leidde al snel tot discussie.

De naam en het concept zijn namelijk identiek als die van een gelijkaardige zaak in Oostende. De rechter in kortgeding verwierp de klacht, maar in beroep krijgt de zaakvoerder van Ohana Pokébowls in Oostende nu tóch gelijk.

Belletjes rinkelen

Lal Stanikzai, een Londenaar die in Oostende woont, opende in juni 2021 samen met een vriend het restaurant Ohana Pokébowls aan de Stadsschouwburg in Brugge. Niks bijzonders, zou je denken. Maar bij veel Oostendenaars deed de naam Ohana Pokébowls een belletje rinkelen.

Sinds 2019 bestaat in de badstad namelijk al een restaurant onder de naam ‘Ohana’, maar met de handelsbenaming ‘Ohana Pokébowls’. Extra opvallend is dat de zaakvoerder van de Brugse horecazaak een ex-werknemer is van ‘Ohana’ in Oostende. Te veel toeval, vonden ze in Oostende, waarna de zaakvoerder de zaak voor de rechtbank bracht.

De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat Lal Stanikzai zijn ‘Ohana Pokébowls’ in Brugge gewoon mocht verderzetten onder dezelfde naam. “Beide zaken liggen 25 kilometer van elkaar. Voor het gemiddelde publiek kan er dus geen verwarring bestaan”, vond de rechter.

Toeristische uitstap

In Oostende legden ze zich echter niet neer bij de beslissing en tekenden ze beroep aan tegen het vonnis. Het hof van beroep in Gent heeft nu geoordeeld dat er wel een inbreuk is gepleegd door de Brugse zaakvoerder.

“De eerste rechter stelde dat een horecazaak per definitie een lokale dienstverlener is die klanten uit de directe omgeving haalt. Het hof ziet echter een bijzonder aspect in deze zaak. Oostende is ten opzichte van Brugge een nabijgelegen badstad. Voor Bruggelingen is Oostende als toeristische uitstap voor de hand liggend. Omgekeerd geldt hetzelfde”, staat in het arrest te lezen.

“Wanneer een Oostendenaar tijdens een uitstap naar Brugge een zaak met dezelfde naam en dezelfde activiteiten ziet, kan hij terecht denken dat het om een nieuwe vestiging gaat van de zaak in Oostende.”

Lang genoeg geprofiteerd

Volgens het hof is er in dit specifiek geval dus wel degelijk sprake van verwarringsgevaar. De Brugse ‘Ohana Pokébowls’ moet daarom verplicht van naam veranderen. Doet de zaakvoerder dat niet, moet hij vanaf de elfde dag na de betekening van het arrest een dwangsom van 2.500 euro per dag betalen. Ook het logo moet hij aanpassen, net zoals de benamingen van de gerechten op de menukaart.

Lal Stanikzai, de zaakvoerder van de Brugse zaak, vertoeft momenteel in Engeland en was niet bereikbaar voor commentaar. In Oostende zijn ze alvast opgelucht dat de zaak achter de rug is. “Ze hebben lang genoeg geprofiteerd van de naam”, zegt advocaat Michel Lievens namens zijn cliënt.

“Voor ons is dit dus een hele opluchting. Het is eigenlijk een logische beslissing van het hof. Het concept, de naam, de menukaart, het logo… Alles werd overgenomen. Voor ons is het geen geldkwestie. Als ze in Brugge de naam veranderen, is er voor ons geen enkel probleem.”

(MM)