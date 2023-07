Officieel: bedrijventerrein Menen-Wervik komt er

Na een jarenlange procedureslag is de kogel door de kerk. Een recent arrest van de Raad van State bevestigt definitief de komst van het bedrijventerrein Menen-Wervik. Met die uitspraak wordt het ultieme beroep van het wijkcomité De Alerte Koekuit tegen de geplande industriezone op de locatie Menen-West verworpen. Het wijkcomité reageert ontgoocheld, maar blijft niet bij de pakken zitten.

Bij de stadsbesturen van Menen en Wervik heerst opluchting omdat er eindelijk een einde gekomen is aan de saga rond Menen-West. Ook het ondernemersnetwerk Voka West-Vlaanderen reageert bijzonder opgetogen op het nieuws. “Onze bedrijven snakken naar ruimte om te groeien en tewerkstelling te verankeren in onze regio”, zegt topman Bert Mons. “De omgeving krijgt ook een boost met de voorziene groenzone en straks de ontdubbeling van de N58, waardoor het verkeer er een stuk sneller en veiliger zal verlopen.” De onherroepelijke beslissing zorgt echter voor diepe ontgoocheling bij de bewoners van de aangrenzende woonwijken. Die bleven zich jarenlang halsstarrig verzetten tegen het doembeeld om gesandwicht te worden tussen twee industriezones Grensland en Menen-West. Ook raadslid Philippe Mingels van Groen Menen reageert gelaten: “Dit is mijn langst lopende dossier ooit, net geen 40 jaar oud. Of Menen er beter van wordt, durf ik sterk te betwijfelen. De toekomst zal oordelen…”

20 ha groenbuffer

In 2014 slaagde het wijkcomité er nog in om de oorspronkelijke plannen voor de industriezone nietig te laten verklaren. Daarmee wonnen de buurtbewoners dan wel een veldslag, maar niet de oorlog. Want de provincie deed haar huiswerk over en ging in de streek opnieuw op zoek naar de meest geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein. Met een nieuw PRUP wees ze wederom naar het 70 hectare grote gebied van Menen-West, dat begrensd wordt door de Ieperstraat, de N58, de Ringlaan, De Hogeweg en de Bloemenwijk.

Filippe Verfaillie van wijkcomité De Alerte Koekuit. © CB

Het openbaar onderzoek eind 2020 leverde 5 adviezen en 60 bezwaren op. Op basis daarvan paste de provincie haar plannen verder aan. Waar in het voorontwerp nog een groene buffer van 4,8 hectare voorzien werd, is dat in het uiteindelijke ontwerp 20 hectare geworden. Zo komt er langs de Bloemenwijk een extra groenbuffer, ingericht als parkgebied.

Waakzaam blijven

Nu de laatste procedureslag gestreden is, blikt Filippe Verfaillie van De Alerte Koekuit terug op de realisaties van het wijkcomité. “Onze acties hielden niet alleen jarenlang de realisatie van Menen-West tegen, maar hadden ook tot gevolg dat de gronden op de bestaande industriezone Grensland zorgvuldiger gebruikt werden. We hebben de provincie verplicht om een verbeterd plan voor te stellen, met onder andere de groenbuffer die onze woonwijken afschermt tegen de overlast van de geplande industriezone. Voor elk bedrijf afzonderlijk komt er een geluidsstudie en zal de effectieve geluidsimpact bekeken worden. Eerst moet de N58 tussen de Ringlaan en de A19 op vier vakken gebracht worden en moeten de rotondes Hogeweg en Ieperstraat aangepast worden.”

“Als wijkcomité zullen we de inrichtingsstudies voor de aanleg van de bufferzone en de wegeninfrastructuur opvolgen. Voor de effectieve uitvoering van de werken zal er ook nog een omgevingsvergunning, met een openbaar onderzoek, nodig zijn”, besluit Filippe Verfaillie. (CB)