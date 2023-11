Oekraïense Anna Mysnichenka start nagelsalon in Brugge: “Hopelijk later echt schoonheidssalon”

In de Gistelse Steenweg 480 in Sint-Andries opende de uit Oekraïne afkomstige Anna Mysnichenka (20) eind oktober de deuren van nagelsalon No, Pink. “Ik heb dan wel boekhouding gestudeerd maar ik voelde al vlug dat schoonheidszorg meer mijn ding is”, zegt Anna.

Met ‘No, Pink.’ is Brugge een nagelsalon rijker. Anna Mysnichenka opende op 22 oktober officieel de deuren van het nieuwe salon waar je zowel voor pedicure als manicure terecht kan. Anna verhuisde acht jaar geleden met haar familie mee vanuit Oekraïne naar ons land en kwam zo in Brugge terecht.

“Onze komst naar België had dus niets met de oorlog te maken. Maar toch zijn we wel betrokken want er woont nog familie in Oekraïne”, vertelt Anna in bijzonder goed Nederlands. “Ik volgde eerste Nederlands in de OKAN-klas en op de middelbare school aan de Garenmarkt, Sint-Andreas dus, heb ik natuurlijk ook Nederlands geleerd. Daarna heb ik een hogere opleiding boekhouding gevolgd en ik heb ook stage gedaan in die branche. Maar ondanks die opleiding voelde ik al vlug dat schoonheidszorg toch meer mijn ding was. Ik deed het dan ook al een tijdje als bijverdienste en heb er privélessen voor gevolgd. Eerder was ik al actief bij een ander salon maar nu mijn vriend Neil Welsh – die mijn grote steun en toeverlaat is – nu verhuisd is naar dit pand, heb ik hier mijn eigen salon opgericht.”

“Van waar de naam komt? Ik wilde wat verrassend uit de hoek komen en hou ook wel van de kleur roze, dat zie je zeker ook in het interieur.”

Versterking gezocht

Anna biedt in haar salon dus zowel manicure als pedicure aan en intussen werkt er ook een meisje mee dat wimperextensions verzorgt. “En ik zoek eigenlijk ook nog een bijkomende nagelstyliste want de vraag is toch wel groot. Nu is het nog een beetje hectisch omdat we nog maar net verhuisd zijn, maar alles zal wel in de plooi vallen”, zegt Anna. “En op termijn zou ik nog wel willen uitbreiden tot een allround schoonheidssalon.”