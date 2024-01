Ocular uit Zwevezele en Aviato Academy slaan handen in elkaar voor belevingscentrum op Brussels Airport

Aviato Academy, een dochteronderneming van Brussels Airport Company en een vooraanstaand opleidingscentrum in de luchtvaartsector in België, werkt samen met Ocular, een technologiebedrijf uit Zwevezele dat gespecialiseerd is in het creëren van belevingscentra, voor de ontwikkeling van haar Digital Experience & Training Center met toebehorende Airport Studio en Lab Space. Dit samenwerkingsverband staat garant voor de oprichting van een opvallend luchtvaartbelevingscentrum, dat zijn deuren deze herfst zal openen.

Aviation Talent Hub 54, gelegen op Brussels Airport. Daar zal het toekomstige Digital Experience & Training Center van deze luchtvaart hub gevestigd zijn. Dit belevingscentrum streeft ernaar mensen te inspireren door hen volledig onder te dompelen in de wereld van luchthavens en luchtvaart, en tegelijkertijd opleidingen te bieden die worden ondersteund door innovatieve leermethoden en technologische faciliteiten.

Vaardigheden en competenties

In de aangrenzende Lab Space krijgen deelnemers inzicht in welke jobs het beste bij hen passen en worden ze gestimuleerd om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Op deze manier worden ze voorbereid op de luchthavenjobs van de toekomst.

De Studio die zich op de bovenverdieping bevindt, is een hybride omgeving waar bedrijven hun laatste innovaties kunnen voorstellen, ideeën kunnen toetsen en demonstreren en waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Het is een inspirerende ruimte voor ondernemerschap met het oog op innovatie en co-creatie.

Om kandidaten, werknemers en bedrijven te enthousiasmeren over de luchthaven, richt Aviato Academy in samenwerking met Ocular een oppervlakte van meer dan 670 vierkante meter in als interactieve belevings- en trainingsruimte. De ontwikkeling van het belevingscentrum zal sterk gericht zijn op gamification en Ocular biedt hier een breed aanbod aan technologische tools, waaronder een immersieve omgeving met 360°-projectie, interactieve schermen, touchtafels en augmented en virtual reality.

(lees verder onder de foto)

Nicolas Vanden Avenne en Isabelle Borli ondertekenen het samenwerkingsakkoord. © gf

“Dit project beoogt twee doelen. Enerzijds streven we ernaar de diverse luchthavenjobs positief te belichten, evenals Brussels Airport zelf als aantrekkelijke werkgever. Bezoekers krijgen de kans om de fijne kneepjes van het vak te ervaren in een uiterst technologische omgeving. Ze krijgen er demonstraties, ontdekken er de nieuwste innovaties en worden volledig ondergedompeld in (de toekomst van) de luchtvaart. Hierdoor worden ze warm gemaakt voor een job op de luchthaven.”

Anderzijds is het essentieel dat zowel huidige als toekomstige medewerkers voortdurend worden opgeleid en bijgeschoold. Het Digital Experience & Training Center biedt de mogelijkheid om dit te realiseren in real-time omstandigheden, waardoor medewerkers worden ondergedompeld en hun vaardigheden direct kunnen toepassen. Onze nadruk op interdisciplinaire samenwerking bevordert creativiteit en teamwork, waardoor de luchthaven een centrum van innovatie wordt.

Aantrekkingskracht luchthavenjobs

Isabelle Borli, General Manager Aviato Academy: “Ik ben buitengewoon trots op deze eerstesteenlegging voor de Aviation Talent Hub. Met ons geavanceerde Digital Experience & Training Center slaan we twee vliegen in één klap. We vergroten de aantrekkingskracht van luchthavenjobs, waardoor meer mensen naar de luchthaven worden getrokken, terwijl we opleidingen voor onze werknemers tastbaarder maken. Zij kunnen onmiddellijk hun verworven vaardigheden toepassen met behulp van geavanceerde technologie. Het is een win-winsituatie voor iedereen. Ocular, een pionier in het creëren van belevingscentra, is onze partner in deze buitengewone reis.”

Het belevingscentrum wordt officieel geopend in oktober 2024. In eerste instantie krijgen bedrijven de mogelijkheid om het Experience Center te boeken voor hun evenementen of opleidingen. Werkzoekenden en potentiële kandidaten kunnen er ook gebruik van maken via Aviato, het tewerkstellingscentrum op Brussels Airport. Op een later tijdstip zal het centrum ook toegankelijk zijn voor andere klanten.

Nicolas Vanden Avenne, founder & CEO Ocular: “Technologie is voor ons altijd een middel om een bepaald doel te bereiken, dat is waar het voor ons om draait. In dit geval stelt het ons in staat om een hybride aanpak te hanteren en de brug te slaan tussen educatie en inspiratie. Bovendien is de impact van een interactieve beleving een stuk groter, het blijft veel langer hangen. Dit wordt een uniek experience center waar we met veel trots aan meewerken.”