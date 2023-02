Nu ook ontbijt en belegde broodjes in ‘ t HuisKombuis

‘t HuisKombuis in de Langestraat in Brugge, bekend voor de Zuid-Afrikaanse specialiteiten, stuurt z’n concept bij van klassiek restaurant naar dagzaak met ook ontbijt en verkoop van belegde broodjes. “Sinds de stopzetting van de bakkerij hier vlakbij was daar steeds meer vraag naar”, klinkt het bij de uitbaters.

De stopzetting van bakkerij Commeine in de Langestraat eind november vorig jaar zorgde duidelijk voor een leemte. Intussen is er in deze nochtans levendige straat geen enkele bakker meer. “Dat heeft ons aan het nadenken gezet”, zegt Arne Biltris (52), die samen met zijn echtgenote Ann Despiegeleer (46) sinds 2014 vlakbij deze bakkerij restaurant ‘t Huis Kombuis by baobab uitbaat. Deze zaak staat bekend voor de Zuid-Afrikaanse specialiteiten.

“In 2020 waren er in de nabije omgeving nog wel vijf bakkerijen. We hoorden van de mensen, vooral ook van ouderen die niet meer zo mobiel zijn, dat ze niet meer wisten waar ze nu terecht konden om een brood te kopen. Daarom bieden we nu dagelijks vers brood aan, dat we inkopen bij een goede artisanale bakker, maar ook ontbijtkoeken en taartjes en gebakjes die mijn vrouw zelf maakt. We zijn iedere morgen geopend vanaf 7.30 uur en de mensen kunnen ook ter plaatse ontbijten”, zegt Arne.

Grote ommezwaai

Het is een grote ommezwaai voor Arne en Ann die 18 jaar geleden de Zuid-Afrikaanse wijnbar Baobab, toen nog gevestigd in de Philipstockstraat, overnamen van goede vrienden van hen. Ook geboeid door de Afrikaanse keuken en cultuur maakten Arne en Ann er een volwaardig restaurant van met Zuid-Afrikaans wild, zoals springbok en zebra, als specialiteit. “Maar de jongste jaren is het quasi onmogelijk geworden om nog aan Zuid-Afrikaans wild te geraken. Dat heeft ons wel wat klanten gekost”, vertelt Arne.

“We blijven wel typisch Zuid-Afrikaanse gerechten serveren, zoals stoofpotjes, ook in de nieuwe formule waarbij we geen avondservice meer doen. En eerlijk: na jaren van hard labeur, vaak tot 2 uur ‘s nachts, is het voor ons ook wel aangenaam om in een ander ritme te kunnen werken. De reacties van de mensen hier in de buurt zijn alleszins ook positief en dat doet ons veel plezier.”

(PDV/foto DC)