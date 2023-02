Nu ook Fietspunt in ondergrondse parking ‘t Zand

Groep Intro – de organisatie die via tewerkstelling, vorming en advies werk maakt van een inclusieve samenleving – opende in de ondergrondse parking ‘t Zand in Brugge een derde vestiging van Fietspunt.

“Bij Fietspunt werken we met mensen die om uiteenlopende redenen een moeilijkere toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Ons einddoel is steeds dat die mensen na voldoend coaching, opleiding en vertrouwenwekkende ervaring uiteindelijk toch toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt”, legt David Mestdagh uit. De man is projectleider Fiets en Mobiliteit West- en Oost-Vlaanderen bij Intro.

“In Brugge zijn we nu op drie locaties actief: er is de hoofdherstelplaats op de bedrijvensite Pathoekeweg, het Fietspunt bij de fietsenstalling aan het station en nu sinds we dus ook actief hier bij de ondergrondse fietsenparking onder ‘t Zand. De mensen die hier actief zijn zorgen onder meer voor orde en netheid in de fietsenstalling. En ze helpen fietsers met kleine herstellingen volgens het ‘thuiskomprincipe’; dus niet om een fiets volledig op orde te zetten maar wel om hen ermee thuis te laten geraken. Het is dus voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om met deze werking concurrentie aan te doen aan de regulieren fietsenhandelaars- en herstellers.”

Een van de krachten die aan de slag gaan in het nieuwe Fietspunt is Renaud Mussche (28) uit Oostende. “Ik heb het een tijd moeilijk gehad, ook doordat ik sukkelde met mijn gezondheid, maar dit is voor mij een hele mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen.”