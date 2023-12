“Nu lonkt de internationale markt”: Brugs evenementenkantoor MeetMarcel wint internationaal goud

Het Brugse evenementenkantoor MeetMarcel viel onlangs in Rome een grote eer te beurt. Voor een evenement voor Jobfixers wonnen ze goud op de Worlds Best Events Awards. “Wat ons nog extra fier maakt, is dat we ook de eerste prijs voor creativiteit kregen”, zegt managing director Bartel Van Iseghem.

Het evenementenkantoor MeetMarcel, gevestigd op een bedrijventerrein aan de Steenkaai in Brugge, kreeg al heel wat nationale en ook benelux-prijzen voor de innovatieve evenementen die het uitwerkt voor haar klanten. Het bedrijf – dat in 2007 werd opgericht door Bartel Van Iseghem en Hans Perquy en met sinds acht jaar ook Tim Van Peteghem als vennoot – mag zich onder meer al drie jaar Best Belgian Event Agency noemen volgens het vakblad Experience Magazine. En daarnaast vielen ze met nog heel wat individuele campagnes in de prijzen.

Extra fier

Maar met hun opmerkelijke event OKKULT in Waregem Expo, georganiseerd voor uitzendbedrijf Jobfixers, hebben ze nu echt wel de hoofdvogel afgeschoten. Niet alleen wonnen ze ermee de nationale Best Agency Awards (BEA), uitgereikt in Antwerpen; ze wonnen ook goud op de World BEA in Rome in de hoofdcategorie B2B. Daarnaast won MeetMarcel ook brons in de categorie festivities. “En wat ons nog extra fier maakt, is dat we ook de prijs voor best creativity kregen”, zegt managing director Bartel Van Iseghem. “Want creativiteit is toch waar het bij ons vooral om draait. We lieten op deze awards events die ontwikkeld worden voor bedrijven als Google en Volkswagen, en dus met veel grotere budgetten werken, achter ons.”

MeetMarcel vond voor het evenement voor Jobfixers inspiratie bij La Divina Commedia, het 14de-eeuws literair meesterwerk geschreven door de Italiaanse schrijver Dante. “In zijn reis door de hel – het inferno – zijn er ontmoetingen met bizarre wezens die spirituele waarden hebben afgewezen en hun menselijke hoop verloren hebben”, legt Bartel Van Iseghem uit. “Dante’s universele boodschap sluit aan bij de uitdagingen waarmee Jobfixers geconfronteerd wordt, namelijk rond inclusie en integratie van bepaalde profielen op de arbeidsmarkt, gecombineerd met een snel veranderende samenleving. In samenwerking met theatermaker Abattoir Fermé hebben we daar een indrukwekkende beleving rond uitgewerkt. Voor ons event agency lonkt nu wel de internationale markt na het winnen van deze award. Onlangs waren we nog in München voor een mooi project voor BMW”, klinkt het nog.