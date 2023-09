NRG Fitness neemt Fitness De Weerdt over: “We zijn iedere dag open!”

NRG Fitness neemt Fitness De Weerdt in Tielt over. De nieuwe club zal 24 uur en zeven dagen op zeven open zijn en de overname wordt op 1 oktober officieel afgerond. Het gaat ondertussen al om de 41ste vestiging van de keten.

Half augustus liet Johan De Weerdt van de gelijknamige fitness in Tielt weten dat het centrum in de Kortrijkstraat er eind september mee zou ophouden. Wat er in de plaats zou komen, was toen nog niet duidelijk, al is er nu klaarheid. Leden kunnen op beide oren slapen, want er zal opnieuw een fitness komen. Ondernemers Aziz Allali en Roas Lamine, die in 2014 fitnessketen NRG oprichtten, nemen de zaak over. De keten is aan een stevige groeispurt bezig, want dit jaar alleen al zijn er vijftien nieuwe clubs bijgekomen. De Tieltse vestiging wordt de vierde vestiging in onze provincie, na Waregem, Brugge en Knokke-Heist. In totaal gaat het om de 41ste vestiging van de keten, die 700 medewerkers en meer dan 47.000 leden telt.

“De huiselijke sfeer in onze clubs vinden we belangrijk”

Bezieler Aziz Allali is bijzonder ambitieus. Al geeft hij ook toe dat corona een harde dobber was. “Met ons ‘project NRG’ willen we de beste en grootste all-in fitnessketen van de Benelux worden. Corona was een moeilijke periode, maar achter de schermen werden nieuwe clubs en overnames gerealiseerd, terwijl de medewerkers volop werden klaargestoomd via opleiding en training. In 2021 heropenden we met 17 clubs in plaats van 11. Dat is te danken aan gespecialiseerde medewerkers die fier zijn deel uit te maken van ons fantastische project. We onderscheiden ons niet alleen op vlak van personeel en materiaal maar ook de huiselijke sfeer in onze clubs vinden we belangrijk.”

Nieuwe huisstijl

“We nemen niet alleen de locatie over, maar ook het volledige ledenbestand dat Fitness De Weerdt in de voorbije 18 jaar opbouwde”, klinkt het. “Dit betekent dat zowel huidige NRG Fitness leden maar ook voormalige Fitness De Weerdt-leden welkom zijn. Om de beleving optimaal te maken, staan binnenkort nog enkele verfraaiingswerken in de typische NRG Fitness-huisstijl op het programma. Telkens we een club openen, willen we trouwens een win-win creëren en lokaal samenwerken met bedrijven uit de buurt. Zo vinden lokale mensen gemakkelijk de weg naar onze club en geraakt de club op zijn beurt snel geïntegreerd in de regio.”

Nog volgens Allali wordt de club in Tielt een premium club, die 24/7 open zal zijn. “Dat betekent dat er op elk moment een team van professionele begeleiders en instructeurs klaar staat en er een sfeervolle lounge is om nadien lekker te ontspannen met een drankje of gratis kopje koffie. Bovendien is het er eveneens mogelijk om gebruik te maken van onze handige handdoekenservice.”