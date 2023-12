Notarissen Tine Deconynck en Ruben Denoo vormen associatie in Passendale

In de rechtbank in Brugge legde Tine Deconynck de eed af als notaris. Sinds 2018 was ze al actief als notarieel jurist in het team van notaris Ruben Denoo in de Statiestraat 16 in Passendale. Voortaan vormen zij nu de notarisassociatie Denoo & Deconynck.

Tine liep school in Westrozebeke en trok daarna naar de VMS in Roeselare. Na haar middelbare studies ging het richting Kulak in Kortrijk om nadien de studies te beëindigen aan de KU Leuven. De opleiding tot notaris bestaat uit vijf jaar rechten, een master in het notariaat en vervolgens drie jaar stage. Daarna volgt een vergelijkend examen voor de benoemingscommissie van het notariaat om tot kandidaat-notaris benoemd te worden, een examen waarvoor slechts een klein percentage slaagt.

Tine (37) woont samen met haar echtgenoot Pascal Brysse en kinderen Eloïse (9) en Baptiste (6) in Westrozebeke en is er in haar vrije tijd actief als bestuurslid van de Gezinsbond. “Ik ben zeer blij dat ik de kans krijg om te associëren en als notaris aan de slag te kunnen in Passendale. Ik woon heel dichtbij en hou van mijn streek. Passendale is net als Westrozebeke een landelijke gemeente. Ik ken de mentaliteit van het dorp en van de mensen en dat is een groot pluspunt. Al van bij het begin van mijn rechtenstudies wou ik notaris worden. Als notaris sta je dicht bij de mensen en kan je hen juridisch helpen en bijstaan.” (NVZ)