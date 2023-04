Nog steeds moeilijkheden bij TVH Waregem drie weken na cyberaanval: “Klanten kunnen wel al terug bestellen”

Het bedrijf TVH Waregem ondervindt nog steeds problemen door de cyberaanval halfweg maart. “Ondertussen zijn we terug opgestart met een verminderde dienstverlening. De klanten kunnen wel al weer bestellen, maar de hele verwerking gebeurt nog steeds manueel. Samen met externe cyberexperts doen we er alles aan om alles binnenkort terug operationeel te krijgen”, zegt Isabelle Van De Voorde van de dienst communicatie.

Een drietal weken geleden, op 19 maart was TVH Group in Waregem het doelwit van cybercriminelen. TVH is een internationale specialist in onderdelen van heftrucks, hoogwerkers, industriële voertuigen, bouw- en landbouwmachines. TVH heeft meer dan 81 vestigingen en 5.000 medewerkers wereldwijd en levert aan klanten in minstens 180 landen. “Uit onderzoek dat we samen voeren met externe cyberexperts blijkt dat cybercriminelen toegang hebben gehad tot onze data. Zij hebben hier ook losgeld voor gevraagd”, zegt Isabelle Van De Voorde van de dienst communicatie.

“Voorlopig is er geen enkele aanwijzing dat er gegevens gepubliceerd werden”

“Het onderzoek loopt ook nog steeds. Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat er bedrijfsgegevens gepubliceerd werden. We nemen natuurlijk de vertrouwelijkheid van onze werknemers en klanten uitermate ernstig en zullen hen ook contacteren wanneer we meer inzicht hebben hierover. Via onze website, die wel al terug actief is en onze sociale media kunnen mensen een update lezen.”

Activiteiten deels heropgestart

Ondertussen heeft TVH Waregem hun activiteiten deels opnieuw opgestart. “We werken weliswaar nog met een verminderde dienstverlening aan onze klanten”, legt Isabelle uit. “Ze kunnen wel terug bestellingen plaatsen en de verwerking ervan verloopt nog grotendeels manueel. Maar dagelijks zetten we verdere stappen om bepaalde activiteiten terug te hernemen. We hopen van harte dat we binnenkort terug volledig operationeel zijn.”

“Voor onze werknemers waren de afgelopen weken een heel onzekere periode. Achter de schermen werd er heel hard gewerkt door iedereen om terug aan de slag te kunnen. We waarderen het enthousiasme en de wilskracht dan ook heel sterk. We zijn vastberaden en we willen dat ook zeker tonen, want “We’ll be back stronger”. We willen ook onze zakenpartners en klanten bedanken voor hun vele berichten van steun.”