Nog op zoek naar een geknipt cadeau?

Bij Kapsalon De Geknipte Zaak uit Zarren kan je voortaan nog snel je inkopen doen, want sinds kort staat er een automaat voor de deur: ideaal voor wie met de feestdagen ontdekt dat zijn of haar favoriete shampoo op is, of nog snel een cadeautje nodig heeft.

“Sinds kort hebben we een automaat voor de deur, waar je niet alleen terecht kan voor verzorgingsproducten, maar ook voor cadeautjes”, vertelt Annelien Claeys (32) van kapsalon De Geknipte Zaak uit de Zarrenstraat 4.

“Ik heb het zelf regelmatig voor: je bent op zaterdag ergens uitgenodigd en ontdekt op het allerlaatste moment dat je nog geen cadeautje hebt gekocht. Omdat ook niet iederéén van bloemen houdt, kwam ik op het idee om voor mijn zaak een automaat te plaatsen met cadeautjes voor hem, haar en ook met kindercadeautjes. En dat allemaal aan betaalbare prijzen”, zegt Annelien.

“Daarnaast vind je in de automaat ook onze meest verkochte haarverzorgingsproducten zoals droogshampoo, onze meest populaire wax en ook zilvershampoo. De producten kan je betalen met cash of met de kaart.”

Barbier

De Geknipte Zaak, die sinds kort is uitgebreid met een barbier, bestaat volgend jaar op 1 april 13 jaar en verhuist naar een nieuwbouw aan de overkant van de straat. Daar staat momenteel nog het pand van gewezen feestzaal en restaurant De Hobbit. “Voordeel is dat ook onze privéwoning er zal gevestigd zijn en dat betekent voor ons een hele ommezwaai”, besluit Annelien.

(LTK/foto GC)