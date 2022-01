Nóg meer uitbreidingsplannen bij Picanol: “Wij denken in termen van generaties”

2021 was opnieuw een turbulent jaar voor Picanol en zijn ceo Luc Tack, maar op het einde kwam er wel goed nieuws voor Ieper: er komt een nieuw hoofdkantoor op het huidige bedrijfsterrein aan de Zuiderring met plaats voor 450 werknemers. “We waren al verankerd in Ieper en dat zullen we nu nog meer zijn”, aldus Luc Tack. Ondertussen worden al plannen gesmeed voor nog meer uitbreiding.

Het was een jaar met ups en downs voor Luc Tack, maar in Ieper ging het goed met Picanol. “2021 was een succesvol jaar, niettegenstaande alle obstakels die we meegemaakt hebben”, zegt Luc Tack. “Ik ben gigantisch dankbaar voor alle collega’s hier in Ieper, omdat we er toch goed door geraakt zijn. Het belangrijkste is dat we een goeie teamvorming hebben: wij werken samen, helpen elkaar… Dat is niet altijd eenvoudig. Mensen die uitvallen door quarantaines, de supply chain die vierkant draait, stukken die er niet zijn… Dat vraagt een enorme flexibiliteit. Niettemin zijn we er ook in geslaagd een heleboel mensen aan te werven, we zijn op weg naar 1.600 man voor de site in Ieper alleen. Wij exporteren meer dan 99 procent van onze weefmachines. Export is eigenlijk de import van welvaart voor de streek. Daarom moeten we de maakindustrie koesteren.”

Schietspoel

De plannen voor dat nieuwe hoofdkantoor werden begin december bekendgemaakt. Het zal plaats bieden aan 450 medewerkers en zal worden opgetrokken op het huidige bedrijfsterrein tussen het eigen trainingscentrum en de Zuiderring van Ieper, waar er een nieuwe nog te bouwen op- en afrit komt. “Momenteel zitten we veel te krap behuisd, we hebben geen andere keuze”, legt Luc Tack uit. “Dat nieuw kantoor komt er ook om klanten beter te kunnen ontvangen en begeleiden. Er komt immers een auditorium waar 175 mensen terecht kunnen. We houden nu onze verkoopscongressen en trainingssessies online, maar dat is maar beperkt houdbaar. Het reizen zal terugkeren en dat willen we ook. We willen dat onze mensen uit China, Indonesië, Mexico… naar Ieper komen. Het is altijd belangrijk dat ze kunnen terugkeren naar het moederschip. Dat zal ook goed van pas komen om ervoor te zorgen dat we niet alleen in Ieper topkwaliteit hebben, maar overal ter wereld.”

De coronacrisis zorgde voor de zes moeilijkste maanden in mijn carrière

Het nieuwe gebouw zal eruitzien als een schietspoel, verwijzend naar de geschiedenis van Picanol. “Een heel belangrijk element in het design is transparantie, net zoals wij als bedrijf ook transparant zijn. Dat is ook de reden waarom we nog altijd op de beurs blijven staan. We konden er al tien keer uit gestapt zijn. Maar ook communicatie is van belang. Er is een tussenverdieping, een mezzanine met een grote trappenhal waardoor mensen die op verschillende verdiepingen zitten elkaar ook kunnen tegenkomen. Zeer belangrijk is dat we ook een brug hebben die naar de fabriek gaat. Je mag het niet zien als een losstaande hoofdzetel. Wij zaten vroeger een tijdje in het hoofdkantoor van Lernout & Hauspie (op Ter Waarde, red.), maar meteen dacht ik: ‘Wat zitten wij hier te doen? We zijn geen deel van het team.’ We zaten in een hoogbouw die misschien prestigieus leek, maar wat steek je daarmee in je zakken? Hier werken we allemaal samen. Iedere schakel is even belangrijk.”

Moderne technologie

“Nog een troef is dat dit gebouw uitgerust wordt met de modernste technologie. We maken een BEO-veld met meer dan 190 boorgaten van 95 meter diep voor warmterecuperatie en koeling in de zomer. Er komt plafondverwarming in plaats van vloerverwarming. Al de modernste technieken die er bestaan om geen impact te hebben op het milieu. Weet je dat Picanol een voortrekker is op het gebied van elektrische fietsen? We hebben er meer dan 200. Ikzelf ben trouwens een grote fan van elektrisch fietsen. Ik heb er al eentje sinds 2011. Ik weet nog goed dat mijn vrouw me in het begin opdroeg om erover te zwijgen omdat men dat een beetje associeerde met iemand die niet fit was. Dat was voor de ouwe peekes.” (lacht)

Qua architectuur sluit het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor – in de vorm van een schietspoel – aan bij de geschiedenis van Picanol als weefmachinebouwer. © gf

Picanol hoopt eind 2024 klaar te zijn met de bouw. “Dit bedrijf zit hier voor de lange termijn. Wij denken niet in functie van twee of vijf jaar, wij zijn een Iepers bedrijf en denken in termen van generaties. Waar gaan we staan over twintig jaar? In die zin wordt dit gebouw een belangrijke schakel om zuurstof te geven aan het bedrijf om ons verder te ontplooien en verder te groeien. Niet alleen met onze weefmachines, maar ook met Proferro en PsiControl. En we zullen nog verder uitbreiden. We hebben al plannen om nog gebouwen bij te zetten.”

Arbeidsmarkt

Na de zomer opent Picanol een gloednieuwe fabriek in Roemenië, maar dat betekent volgens Luc Tack niet dat die jobs verdwijnen uit Ieper. “Ik herinner me nog goed dat de mensen destijds schrik hadden dat de arbeiders in Roemenië hun werk zouden afpakken. Maar sinds we daar begonnen zijn, is de tewerkstelling hier ook enorm gestegen. Dat werkt versterkend. Wij hebben het voorbije jaar meer 300 mensen aangeworven.”

Nochtans is er in heel West-Vlaanderen en meer specifiek in de Westhoek een grote krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe werknemers zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. “Het is ook aan ons om inspanningen te doen. Wij doen bijvoorbeeld aan campus recruitment, ons presenteren op de universiteiten. De burgerlijke ingenieurs komen hier op bezoek tijdens hun studies. Je moet ervoor zorgen dat je genoeg kenbaar bent. Is het moeilijk? Ja. Maar lukt het? Ja, al zou het ook wat rapper mogen gaan. Er staan nog steeds vacatures open.”

Door de omikronvariant van het coronavirus wordt gevreesd dat de komende weken bedrijven zullen stilvallen door een tekort aan arbeidskrachten. “Dat kan niemand voorspellen. Ik vind trouwens dat de overheid het hier in België niet slecht gedaan heeft. Nu wordt er opnieuw kort op de bal gespeeld door de quarantaineregels aan te passen voor mensen die een hoogrisicocontact gehad hebben. Wij zijn in elk geval voorbereid. We hebben al veel geleerd. Het virus is voor ons zes maanden een nachtmerrie geweest. Voor mij was dat de moeilijkste crisis die ik ooit meegemaakt heb. De financiële crisis van 2008 was van een andere orde. Toen begrepen we waarover het ging. De coronacrisis was er één die ik niet begreep. Dat waren zes moeilijkste maanden van mijn carrière. Maar eens je wat kennis verzameld had, kon je weer verder en in die fase zijn we nu aanbeland. Er is maar één weg en dat is vooruit.”