Nog een Okay in Zonnebeke: vestiging opent de deuren op vrijdag 3 november

De nieuwe Okay-winkel in de Ieperstraat in Zonnebeke opent op vrijdag 3 november de deuren. Met de opening van de nieuwe zaak heeft Okay nu twee vestigingen in Groot-Zonnebeke, want in de Statiestraat in Passendale is er ook een Okay. “We willen ons profileren als buurtwinkel”, klinkt het bij de regioverantwoordelijke.

Het nieuwe grootwarenhuis is gelegen op de plaats van de vroegere gronden van Wasserij Dumoulin. De wasserij werd gesticht in 1959 en vertrok enkele jaren geleden voor uitbreiding naar het naburige Komen. De gronden van de wasserij werden aangekocht door de Colruyt Groep. Na het slopen van de woning en de gebouwen van de wasserij, werd gestart met de bouw van een Okay-vestiging. “Velen zullen misschien verrast zijn dat we een Okay hebben gebouwd in Zonnebeke, amper zes kilometer van dezelfde zaak in Passendale, maar dat is wel goed doordacht en bestudeerd”, zegt regioverantwoordelijke voor Okay Ann Hemeryck.

“Want vanaf Passendale tot Ieper en tot de Franse grens zijn we met Okay niet aanwezig, en dat willen we veranderen. Daarbij komt nog de aanwezigheid van de autosnelweg A19 en het vele doorgaande verkeer in Zonnebeke.”

De goedkoopste

Ook de aanwezigheid van een Colruyt in Ieper wordt door de regioverantwoordelijke niet als storend beschouwd. “Wij behoren wel tot de Colruyt Group, maar de strategie is totaal anders”, klinkt het. “In tegenstelling tot Colruyt werken wij meer als buurtwinkel. Gaat in Colruyt het winkelen met volle winkelkarren gepaard, dan gaat het bij ons om het dagelijks winkelen in meestal kleine hoeveelheden. Ook wij hanteren het systeem van goedkoopste, maar dan in de buurt.”

De vestiging in Zonnebeke is dezelfde grootte als die van Passendale. Twee warenhuizen op Zonnebeeks grondgebied – naast Okay is er ook nog een Delhaize –zijn wel enigszins gunstig voor de consument maar minder voor de plaatselijke winkeliers en zelfstandigen die de winkel liever niet zagen komen.