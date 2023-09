Nikolas Vandelanotte, ceo van accountants- en auditkantoor: “Meer jongeren gaan weer voor boekhouder”

Boekhouder worden? Accountant? Het zijn duidelijk niet de beroepen waar jongeren van dromen als ze een keuze moeten maken na het secundair onderwijs. Dankzij een grootschalige campagne van de sector kan de West-Vlaamse hogeschool Vives nu iets betere cijfers voorleggen. “Dat is bemoedigend”, klinkt het bij Nikolas Vandelanotte (49), de nummer een bij het gelijknamige accountants- en auditkantoor in Kortrijk.

Goed betaald, grote werkzekerheid… Wie een diploma boekhouder of accountant op zak heeft, ziet maandelijks een mooi bedrag op zijn of haar rekening verschijnen. En toch is het vaste prik dat die jaar na jaar in de top tien van de knelpuntberoepen opduiken. Daarom heeft Vandelanotte samen met zeven andere accountantskantoren, en met steun van Vlaamse hogescholen, een campagne opgezet om het beroep aantrekkelijker te maken voor jongeren. Nu blijkt, op basis van cijfers van Vives, dat in elk geval daar een vernieuwd postgraduaat een succes is. Het aantal studenten dat op vrijdag 15 september het nieuwe academiejaar gaat starten, is gestegen van 11 naar 31. Voor de gewone opleidingen van dag- en afstandsonderwijs die Vives aanbiedt, blijven de inschrijvingen (voorlopig) op hetzelfde niveau als vorig jaar.

“Ik ben daar als ondernemer tevreden mee,” zegt Nikolas Vandelanotte, “ook al gaat het dan alleen om een groei in het postgraduaat waar je studenten vindt die al helemaal overtuigd zijn van de aantrekkelijkheid van de job en vrij dicht bij het werkveld staan. Het blijft moeilijker om scholieren uit het secundair onderwijs te overtuigen. We gaan dus ook de komende jaren campagnes moeten blijven uitwerken.”

Nikolas Vandelanotte vertelt het in de hoofdzetel van zijn bedrijf op het Kennedypark in Kortrijk. De kleine eenmanszaak die zijn grootvader Roger Vandelanotte 75 jaar geleden heeft opgericht is uitgegroeid tot het grootste familiale accountants- en auditkantoor van België met inmiddels 600 werknemers op de loonlijst, verspreid over twintig kantoren in Vlaanderen en een bijhuis in Rijsel. Met andere woorden, Vandelanotte is een echt West-Vlaams succesverhaal. Tja, wat is dan het probleem zou je denken. “Je mag je toch niet blindstaren op de mooie cijfers die we kunnen voorleggen. Die hebben voor een stuk te maken met overnames en met de opening van nieuwe kantoren. De war on talent woedt ongemeen hevig in onze sector en de vijver waarin we kunnen vissen is bijzonder klein. Dus zijn we op alle mogelijke jobdagen en jobbeurzen aanwezig.”

Bovendien hebben jullie er financieel veel voor over om mensen aan te trekken als ik zie met welke premies jullie zwaaien naar nieuwkomers.

“Dat klopt. Die ‘vertrekpremies’ hebben we in april vorig jaar ingevoerd. Het idee daarachter is dat wij ervan overtuigd zijn dat wanneer je moet kiezen tussen een job bij Vandelanotte of een geldpremie, je voor de job kiest. Wie start bij ons, en na één maand toch de klik niet voelt en beslist te vertrekken krijgt een premie van 2.500 euro. Dat klinkt gewaagd, maar we hebben de premie nog geen enkele keer moeten uitkeren, terwijl er sedertdien 36 nieuwkomers bijgekomen zijn. We doen er dan ook alles aan om de mensen tevreden te houden. Voor elke premie die niet is uitgekeerd komt er een bedrag in een pot terecht voor feestjes of andere events voor onze medewerkers. Zo is daar sedert de start toch al meer dan 70.000 euro in terechtgekomen.”

En ondertussen doen jullie het prima. Hoe moet jouw bedrijf voort evolueren?

“Het plan is dat we de komende zeven jaar verdubbelen in omvang. Dat gaan we voornamelijk doen door nieuwe kantoren te openen of de bestaande te versterken. In Limburg zijn we nog nergens aanwezig en in de vestiging in Leuven willen we fors investeren. Ook hier in Kortrijk is er ruimte voor extra mensen.”

Nog even vervelend doen. Wat zeg je tegen mensen die vinden dat de job van boekhouder of accountant toch wat saai oogt?

“Daar ga ik zeker niet mee akkoord en ook de tijd dat de boekhouder een wat grijze figuur was die in een stofjas zijn werk deed, is al lang voorbij. Wie hier aan de slag gaat, komt in een moderne bedrijfsomgeving terecht waar jobs uitdagend zijn. Een financieel adviseur, zoals we onze mensen noemen, bekijkt ondernemingscijfers en moet die kunnen analyseren om tot een advies op maat te kunnen komen. We zijn ook al jaren koploper in innovatie en we blijven daar voort op inzetten.”

De boog moet niet altijd gespannen staan. Waar ga je wel eens langs om iets te gaan eten of drinken in Kortrijk?

“Dan is dat toch in Bar Jules in Kortrijk, de cocktailbar van het Parkhotel. Vaak doe ik dat niet, maar ik ga er wel graag omdat de sfeer er heel aangenaam is.”