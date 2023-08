Nikki Dysers en Lukas De Mets nemen Pralifino in Varsenare over: “Wij zijn zelf zoetebekken met voorkeur voor ijs en chocolade”

Nikki Dysers en Lukas De Mets zijn de nieuwe gezichten van Pralifino in Varsenare. De kersverse uitbaters openden dinsdag de pralinewinkel met ijssalon aan de Gistelsteenweg. “We kwamen hier vroeger zelf een ijsje eten”, klinkt het bij het jonge koppel.

Pralifino aan de Gistelsteenweg in Varsenare heeft nieuwe uitbaters. Nikki Dysers (23) uit Jabbeke en haar vriend Lukas De Mets (25) uit Varsenare hebben het handelsfonds overgenomen van de locatie in Varsenare. De pralines komen wel nog van het huis Pralifino uit Beernem.

Het ijs wordt huisgemaakt door Lukas himself. Het was Nikki, die momenteel bezig is met de afronding van haar bachelor in de rechten en van plan is om een postgraduaat fiscaliteit en accounting te volgen, die op het idee kwam om Pralifino over te nemen. “Ik ken de zaak al vele jaren. We kwamen hier vaak om een ijsje te eten”, begint Nikki.

Lukas is handelsingenieur van opleiding en werkte een jaar als software consultant. “We zijn allebei geen mensen om achter een bureau op een scherm of in Nikki haar geval in de boeken te kijken. We willen liever de handen uit de mouwen steken en zelf een zaak beginnen. Bovendien zijn we allebei zoetebekken. Al gaat mijn voorkeur niet uit naar taart, wel naar ijs én chocolade. Laat dat nu toevallig de producten zijn die we hier aan de man brengen. De verrukkelijke, high end pralines van de ambachtelijke chocolatier Pralifino uit Beernem staan bekend voor hun grootse vullingen in een kleine praline. Voorts hebben we ook nog de overheerlijke chocozoenen of melocakes, andere chocoladeproducten en koekjes van Pralifino in ons gamma. In de winkel is er een constante temperatuur van 18 graden om de pralines optimaal te bewaren”, vervolgt Lukas.

Vijftien smaken

Pralifino is op maandag gesloten, op zonnige maandagen zijn er wél ijsjes te verkrijgen aan het raam. “We bieden 15 smaken aan, gaande van vanille, stracciatella, chocolade, speculoos en pistache tot verschillende soorten sorbet. We hebben ook suikervrij ijs in de aanbieding. In de winkel verkopen we tevens ijs per liter.”

Meer info: 0468 35 92 29