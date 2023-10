Nike opent premium shop in Steenstraat in Brugge

Onlangs opende de vijfde Belgische exclusieve Nike-winkel de deuren in de Steenstraat in Brugge. Naast schoenen biedt de zaak ook een ruim gamma sportkledij aan.

Brugge sluit aan bij een mooi rijtje steden die een exclusieve Nike-winkel vestigen. Na de winkels in Antwerpen Meir, Antwerpen Wijnegem en Brussel Nieuwstraat, opende het bekende Amerikaanse sportmerk dus ook een winkel in de Steenstraat. Het merk heeft daarnaast nog outletwinkels in Luik, Bergen en Maasmechelen. “Voor de uitbating van de winkels werkt Nike samen met het bedrijf Retailors”, zegt Veronika Pentek, store manager in Brugge.

“Er werd voor Brugge gekozen, omdat het een stad is met een sportieve uitstraling, door de vele sportevenementen die er plaatsvinden, en natuurlijk ook door de internationale uitstraling. Hier komen ongeveer de helft toeristen en de helft lokale mensen over de vloer. Het contact met de klanten is heel aangenaam”, zegt winkelverantwoordelijke Veronika, afkomstig van Hongarije en wonende in Lichtervelde.

“Ons gamma is erg uitgebreid. We hebben vele soorten sportschoenen en een ruim assortiment sportkledij. Daarnaast zijn er ook sportbeha’s, ondersteunende kledij en allerlei toebehoren. En dat alles voor zowel dames, heren als kinderen”, zegt ze.

“Al onze producten zijn trouwens voorzien van een code die de klant kan scannen met de Nike-app om zo alle info te ontvangen of het item te bestellen. Online bestellingen kunnen ook afgehaald worden aan een speciale balie in de winkel. Over enkele maanden opent er ook in Gent een Nike-winkel”, aldus Veronika.