Nieuwpoortse bakkerij Snauwaert viert 30ste verjaardag en viert feest op 1 juli

Het is alom in het nieuws: bakkerijen verdwijnen uit het straatbeeld. Steeds minder jongeren kiezen voor de bakkersopleiding en bestaande winkels stoppen. Maar dat is buiten Bakkerij Snauwaert gerekend. “Op 1 juli vieren we onze dertigste verjaardag in Nieuwpoort. Een mooi jubileum dus”, aldus bakker Marc Snauwaert. “En stoppen zit er voorlopig ook nog niet in”, vult zijn vrouw Delphine Verslype aan.

Dertig jaar geleden openden Marc en Delphine de deuren van hun bakkerij in de Ieperstraat. Met een rugzak vol ervaring uit de leerperiode bij Wilfried De Maré in Knokke én bakken vol enthousiasme. “Een eigen zaak uit de grond stampen is nooit eenvoudig, maar we staken uren werk in onze broden en patisserie. En die toewijding werd duidelijk gesmaakt”, vertelt Marc. Delphine beaamt: “We bouwden een trouwe groep aan klanten op, die dag in, dag uit in onze winkel komen. Sommige klanten nemen onze pralines zelfs mee naar Marbella, als cadeau. Of omdat ze onze zoetigheden niet zo lang kunnen missen! Maar ook tweedeverblijvers krijgen we steevast weer over de vloer, wanneer ze naar de kust komen. Belgen uit het binnenland staan zot van onze koffiekoeken en pistolets. En daarbij bestellen ze maar al te graag onze mellow cakes en truffels. Die zijn best uniek, aangezien we ze nog volledig zelf, artisanaal bereiden.”

Nieuwe generatie

Ondertussen staat ook hun oudste zoon, Mathieu Snauwaert, mee in de zaak. “Mathieu hielp als jonge knaap al met mij in ons atelier. Het was dan ook geen verrassing toen hij voor een bakkersopleiding in Ter Groene Poorte koos. Na een leerperiode bij Atelier Lucas is hij officieel bij ons begonnen. Om nooit meer te stoppen! (lacht) Wij zijn vooral heel dankbaar voor zijn hulp een aanwezigheid. We kunnen steeds op hem rekenen. En op die manier laten we een frisse wind door ons aanbod waaien. Al houden we voor onze klassiekers toch ook vast aan traditionele recepten”, vertelt het koppel.

Feest op 1 juli

Bakkerij Snauwaert viert dus feest op 1 juli. “Dertig jaar, dat kan toch al tellen! We zijn onze klanten dankbaar voor elk bezoekje, elk vriendelijk woord. Zonder hen geen bloeiende bakkerij. We hopen dan ook om samen nog vele mooie jaren hier, in Nieuwpoort, te beleven.”