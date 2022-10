Nieuwpoort bekroont beloftevolle ondernemers

Stad Nieuwpoort en de Lokaal Economische Raad hebben de Newport Entrepreneur Awards uitgereikt. Marelec, The CORNR Hotel en Vishandel Albert zijn de gelukkige winnaars. Ingrid Van Crugten van The Sailors verdient de Lifetime Achievement Award. Daarnaast pakt de Stad uit met een nieuwe renovatiesubsidie voor ondernemingen.

Tijdens de Avond van de Nieuwpoortse Ondernemers op maandag 24 oktober, een initiatief van de Lokaal Economische Raad (LER) en Stad Nieuwpoort, zijn voor de eerste maal de Newport Entrepreneur Awards uitgereikt. Via een online stemming kon gestemd worden voor drie categorieën: bedrijf, starter en renovatie/innovatie.

Met deze prijzen bedankt de Stad het lokaal ondernemersveld, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Elke Nieuwpoortse ondernemer zet zich dagelijks ten volle in om onze stad op de economische kaart te zetten. Hun niet aflatende steun is van cruciaal belang om Nieuwpoort te profileren als bruisende en inspirerende plek waar het goed is om een zaak uit te bouwen, om te investeren en om te groeien.”

Marelec is Onderneming van het Jaar

De award voor ‘Onderneming van het Jaar’ gaat naar Marelec. Dit is ontegensprekelijk een van de bloeiendste ondernemingen in Nieuwpoort. Het bedrijf is wereldspeler in de ontwikkeling en productie van portioneer- en sorteersystemen voor voedselverwerkende bedrijven in de vis- en voedingsindustrie. Andere laureaten waren Gadus en Petit Baron.

Starter van het Jaar is The CORNR Hotel

The CORNR Hotel sleept de award voor van ‘Starter van het Jaar’ in de wacht. Dit hotel in Nieuwpoort-Bad opende op vrijdag 1 juli 2022 de deuren als high end, vier sterrenwaardige verblijfsaccommodatie. Het staat garant voor een ruime waaier aan duurzame faciliteiten, een persoonlijke service, de nieuwste technologieën en een moderne infrastructuur. Andere kanshebbers waren Bloom Bay Baby & Kids en Thélène.

Vishandel Albert krijgt prijs voor Renovatie/Innovatie

Vishandel Albert gaat naar huis met de award voor ‘Renovatie/Innovatie van het Jaar’ die innovatieve technieken of renovaties beloont. De gekende vishandel op de Kaai is sinds jaar en dag een gevestigde waarde in Nieuwpoort en hecht veel belang aan dagverse Noordzeeproducten. Om tegemoet te komen aan de stijgende verwachtingen van hun cliënteel én om hun handelswaar in optimale omstandigheden aan te bieden was een grootschalige renovatie nodig. Gastenverblijf De Arend en Loodswezen grepen naast de prijs.

Lifetime Achievement Award

Een bijzondere prijs die werd uitgereikt was de ‘Lifetime Achievement Award’. Deze ging naar Ingrid Van Crugten, voormalig uitbaatster van The Sailors. Het bekende grillrestaurant op de Kaai is dankzij Ingrid uitgegroeid tot een echt Nieuwpoorts icoon. Na een carrière van 48 jaar sluit Ingrid dit mooie hoofdstuk in haar carrière af en laat de zaak over aan haar dochters Gwenda en Shana. (PG)