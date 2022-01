Nieuwenhove heeft opnieuw een slagerij: Boucherie De Roo

Twee jaar lang was er in het Mirakeldorp geen slagerij meer. Daar brengen Sarah De Boever (25) en Anthony De Roo (27) uit Oost-Vlaanderen nu verandering in. In de Remi Vanmeerhaeghestraat 1 openen ze Boucherie De Roo. (PPW)

Sabine is afkomstig uit Poeke en studeerde Bestuurskunde en publiek management aan de UGent. Ze deed als student veel ervaring op in verschillende horecazaken en was vroeger actief als auditor. Ze is heel sportief en speelt piano. “Ik ben een sociaal persoon en vind het super om onze klanten blij te maken met een goed stuk vlees of een lekker traiteurgerecht”, verklaart ze haar carrièreswitch. “Ook het feit dat Anthony en ik samen aan iets moois kunnen bouwen maakt ons beiden enorm trots.”

Anthony is afkomstig uit Lotenhulle en volgde een opleiding voor beenhouwer in Diksmuide. Hij is passief voetballiefhebber en gaat graag een pintje drinken met de vrienden. “Van jongs af aan ben ik gebeten door alles wat met een beenhouwerij te maken heeft”, vertelt hij met fonkelende ogen. “De passie is enorm. Na een lange zoektocht botsten we op deze zaak in Waregem. Het gebouw, de machines en de winkelinrichting zijn in een perfecte staat. Ik probeer mij te onderscheiden door kwalitatieve producten aan te bieden. Onze klanten moeten ten allen tijde met een zeer goed stuk vlees huiswaarts keren.”

Artisanale producten

Boucherie De Roo focust zich op artisanale producten. Je vindt er een zeer ruim aanbod aan vers vlees, bereide gerechten en charcuterie. In de meeneemtoog vind je soepen, dagschotels, geraspte kaas en groentjes. Gehakt, droge worst en préparé zijn de specialiteiten van het huis. (PP)

De zaak is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 12.30 uur en van 14 tot 18.30 uur. Op zaterdag van 8 tot 17 uur doorlopend en op zondag van 8 tot 12 uur.