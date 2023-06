Nieuwe zaken openen en andere zaken worden groter in K in Kortrijk

Vandaag opende Australian Homemade Icecream & Waffles in K in Kortrijk en verhuisde Jacobs Concept Store naar een groter pand. “Maar er is meer nieuws”, aldus Dominique Desmeytere, shoppingmanager van K.

K in Kortrijk is volop in beweging, zoveel is zeker. “K in Kortrijk is er 13 jaar geleden gekomen om meer winkels te hebben in het centrum van de stad: ook grotere ketens. Dat was goed maar veranderde in de loop der jaren naar kleinere winkels als een soort verlengde van de winkelstraten. Maar het winkellandschap verandert nu opnieuw. We zien opnieuw een evolutie naar grotere spelers. Met deze trend moeten we meegaan”, aldus Dominique Desmeytere, shoppingmanager van K.

Ruimte voor grote spelers

“Van de 80 handelszaken gaan we terug naar 60 à 65 panden om ruimte te creëren voor grotere spelers.” Zo opende Jacobs Conceptstore onlangs een groter pand op het gelijkvloers. Bij de conceptstore zitten meerdere handelaars onder één dak, elk met zijn eigen artikel: van wenskaarten tot juwelen, wijn of textiel. “Dat spaart kosten”, aldus Dominique.

Juwelen Pandora opent volgende week een nieuwe winkel op het gelijkvloers met een dubbele oppervlakte als het vorig pand. Pandora ontwerpt, produceert en verkoopt hedendaagse en met de hand afgewerkte sieraden. In het najaar 2023 komt SoLow op de eerste verdieping naast Torfs. “We praten hier over een oppervlakte van 2.000 vierkante meter. De zaak zou openen in oktober”, duidt manager Desmytere. “Het gaat onder meer om laaggeprijsde feestartikelen, speelgoed, gadgets, knutselgerief, interieurspulletjes of spullen voor dieren.”

Wereldvermaard ijs

Uiteraard blijft er ruimte voor kleinere zaken. Zo opende op het gelijkvloers de nieuwe kiosk van het ruim 30-jarig Australian Homemade Icecream & Waffles, een wereldvermaarde ijsmaker. Ze zijn gespecialiseerd in artisanaal ijs en hebben ook een aanbod wafels, smoothies, koffie en drankjes. “Met de junibraderie in de stad, houdt Australian Ice Cream al proeverijen om hun kwaliteitsvol aanbod te presenteren”, zegt Gaëlle Verlinde, Promotion & Event manager K in Kortrijk. “We streven naar een goede mix van kleinere zaken zoals boetieks en grotere zaken of ketens die meer ruimte nodig hebben. Zonder grotere ruimte komen de grotere ketens niet naar K in Kortrijk, dat uiteindelijk bedoeld was om grotere winkels in het centrum van de stad te krijgen”, besluit Dominique Desmytere. In de toekomst komt er ook een uitbreiding van Zara.