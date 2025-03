Nieuwe zaak voor tiener- en mannenkleding in Diksmuide

Op de Grote Markt opent deze maand conceptstore Bradda, een speciaalzaak voor tiener- en mannenkleding. Xaro Lannoye (18), die in het laatste jaar onthaal, organisatie en sales zit op ‘t Saam campus Cardijn, staat aan het roer van de winkel. Hij studeert dit jaar af en zal zich daarna volledig op zijn zaak richten.

“Verkopen zit mij in het bloed en de passie voor mode kreeg ik mee van mijn mama, Julie Lievens. Zij runt haar eigen zaak ‘Zima’, dus het is me met de paplepel ingegeven”, vertelt Xaro. “Vorig jaar kozen we de collectie zelfs al voordat we een pand hadden. Toen dit pand op de Grote Markt vrijkwam, hebben we meteen toegehapt.”

“De collecties moeten nu eenmaal vroeg gekozen worden en de locatie wilden we niet aan onze neus voorbij zien gaan”, vertelt vader Roy Lannoye. “Tot Xaro afgestudeerd is, zal ik in de zaak staan.” Bradda richt zich op tieners en heren. “In deze regio zijn er nauwelijks winkels waar jongeren bijvoorbeeld baggy jeans kunnen vinden. Er was duidelijk een tekort aan zaken die zich toeleggen op hippe mannenkledij. Zowel vader als zoon kunnen hier dus een outfit aanschaffen.”

Assortiment

Het assortiment omvat merken zoals Jack & Jones, NNSNS en Volcom. De stijl varieert van casual streetwear tot eigentijdse, betaalbare mode. “We hadden de collectie al vroeg gekozen. Het pand kwam later, en in slechts drie weken tijd hebben we een ruwbouw omgetoverd tot een mooie winkel”, vertelt Roy.

De naam Bradda is ook zorgvuldig gekozen. “We zochten voor onze winkel een naam die perfect bij ons paste. Mijn vader en ik noemen elkaar soms brother, en Bradda – slang voor brother – paste perfect bij ons concept en bij ons. Het is een naam die men makkelijk zal onthouden”, legt Xaro uit.

Zijn medeleerlingen en leerkrachten reageren enthousiast op zijn ondernemersdroom. “Mijn medeleerlingen zijn al eens komen kijken. Een van mijn leerkrachten is zelfs al iets komen kopen. Verder zei de directeur aan mijn ouders dat dit mij echt wel op het lijf geschreven is, verkopen zit gewoonweg in mijn DNA”, lacht Xaro tot besluit. (ACK)

De conceptstore is tot eind juni open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Op maandag is de winkel gesloten. Bradda volgen kan via de Facebookpagina Bradda en Instagram www.instagram.com/bradda_diksmuide/. Telefonisch is de zaak te bereiken via 051 56 64 43.