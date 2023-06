Nieuwe zaak voor moeder en kind: Tweelingzussen openen ‘Momselle’ in Brugge

De tweelingzussen Evelien en Elien Gilles (29) openden in Brugge de deuren van Momselle, een speciaalzaak met alles voor moeder en kind. “Tijdens ons officieel openingsweek op 3 en 4 juni zijn er gratis workshops rond babymassage en borstvoeding”, zegt Evelien.

De nieuwe zaak Momselle, gevestigd aan de Baron Ruzettelaan 83, is de fusie en verderzetting van twee projecten die tweelingzussen Evelien en Elien zo’n twee jaar terug opstartten in Oostkamp: Amori, gericht op kledij en alles wat je zoekt voor een geboortelijst en anderzijds Motuss, gericht op babywelness met ook pre-en postnatale kine.

“Ik ben zelf diëtiste van opleiding en heb ook een master gezondheidsvoorlichting. Amori was het project waar ik me over ontfermde en mijn zus, die kinesiste is, stond in voor Motuss”, vertelt Evelien Gilles. “Maar nu hebben we er dus voor gekozen om alles te centraliseren onder een gemeenschappelijke naam, Momselle dus, en op een nieuwe, ruime locatie. We wilden ook iets dichter bij Brugge stad gevestigd zijn.”

Momselle beschikt over alles voor een geboortelijst – met kledij en toebehoren tot de leeftijd van zes jaar – maar denkt ook aan ondergoed en kledij voor de mama’s, met onder meer ook borstvoedingsbeha’s. “Dat ik zelf diëtiste ben, zorgt er voor dat ik ook mijn zus, die overigens net bevallen is, kan versterken in de babywelness met het aanbieden van voedingsadvies”, zegt Evelien.

Gratis workshops

“Vrouwen die moedermelk willen afkolven, zijn hier overigens ook welkom voor ‘kolfconsultaties’ waarbij ze hier verschillende kolven kunnen testen om er dan de meest geschikte uit te kiezen. Het werk is hier trouwens nog niet af want na de zomer willen we nog een stuk bijbouwen, voornamelijk om meer ruimte te hebben voor de babywellness.”

“Ik geef ook nog graag mee dat er naar aanleiding van ons officieel openingsweekend op 3 en 4 juni gratis workshops rond babymassage en borstvoeding gegeven worden.”

Meer info en inschrijvingen voor de workshops: www.momselle.be of info@momselle.be