Nieuwe zaak LR Detaling : “Na mij zijn wagens klaar voor de showroom”

Bij hem thuis in de Spermalieweg is Lander Rottée in bijberoep gestart met LR Detaling, een speciaalzaak die zowel het interieur als het buitenkant van de wagen in de diepte reinigt. “Een wagen die hier buitenkomt is weer klaar voor de showroom”, zegt Lander.

Lander Rottée uit Sijsele is al jarenlang verzot op mooie wagens. Een passie die hij ook professioneel kan beleven tijdens zijn dagjob bij carrosserie Lievens in Maldegem. “Ik ben al jarenlang gepassioneerd door auto’s en vooral door BMW, een merk waarvan ik zelf al met enkele modellen reed als eigen wagen”, vertelt Lander. “Nadat ik enkele jaren de opleiding sport volgde aan het VHSI trok ik naar het VTI in Brugge waar ik automechanica studeerde. Direct aansluitend bij mijn afstuderen, kon ik beginnen bij carrosserie Lievens. Daar heb ik een heel mooie en gevarieerde job waar ik mag herstellen, demonteren, lak spuiten en zo meer. Maar ik wilde mijn passie voor en kennis van wagens nog verdiepen en ook zelf een zelfstandige activiteit in de sector opstarten. Doordat ik steeds met mooie wagens bezig ben en die goed wil onderhouden, dacht ik al snel om iets met detailing te doen. Dat is de Engelse term die gebruikt wordt voor het diepgaand reinigen van een wagen. Het is dus veel meer dan carwash.”

Coating

Lander Rottée richtte voor zijn zelfstandige activiteit de ruime garage bij de ouderlijke woning in de Spermalieweg volledig in met alle nodige materialen. “Detailing is eigenlijk wat volgt op het basiswassen van de auto. Maar ik begin sowieso bij bijna iedere auto die hier binnenkomt met een basiswasbeurt; met de hand. En wel in twee stappen: eerst met een zeep met een grote PH-waarde, zodat het grofste vuil er volledig af is, en dan nog eens nawassen met een neutralere zeep”, legt Lander uit. “En daarna begint het echte werk met onder meer polieren, eventuele lak-correcties of het aanbrengen van coatings. Een coating is het aanbrengen van een keramische laag op de auto waardoor vuiligheid of vliegjes niet zo makkelijk hechten aan de lak van de wagen. Het maakt het wassen van je auto gemakkelijker. En natuurlijk sta ik ook voor een grondige reiniging van het interieur van de wagen. Ik zeg altijd dat een auto die bij mij buitenkomt klaar is voor de showroom.” (PDV)

Meer info: 0471 97 00 70, ‘LR Detailing’ op Facebook of @The_Detailcave op Instagram