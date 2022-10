Nieuwe zaak Jessie’s J’Esthetiek in Klaverstraat in Veurne

In haar gloednieuwe zaak Jessie’s J’Esthetiek in de Veurnse Klaverstraat voelt Jessie Mairesse (25) zich als een vis in het water. Het enthousiasme waarmee ze haar beroep uitoefent straalt van haar af, en ze vertelt haar verhaal in geuren en kleuren.

“Als kleuter wilde ik al schoonheidsspecialiste worden en vroeg ik iedereen om op de banken te gaan liggen zodat ik hen kon masseren”, lacht Jessie. “Maar ik vond het ook belangrijk om mijn carrière te starten met een goede basis. Daarom volgde ik eerst de richting moderne wetenschappen voor ik in het derde middelbaar overstapte naar de opleiding schoonheidsspecialiste in het GO! Atheneum Calmeyn in De Panne. Een geweldige school!”

“Intussen volgde ik tegelijk ook extra specialisatieopleidingen, onder meer in Brugge bij Alina Hoyo, een van de beste nagelstylistes in België. Ook bij Syntra volgde ik ‘s avonds extra cursussen. Ik heb ook een jaar een kappersopleiding gevolgd. Ja, ik maak graag mensen mooi, en een mooi kapsel hoort daar ook bij!”

Iedereen welkom

“Vijf jaar heb ik van thuis uit als schoonheidsspecialiste in bijberoep gewerkt, tot ik recent de kans kreeg om dit pand in hartje Veurne te huren tegen een betaalbare prijs. Dat heeft zowel voor de klanten als voor mezelf voordelen, want zo kan ik privé en werk beter gescheiden houden. In mijn nieuwe schoonheidssalon is iedereen welkom: mama’s, papa’s, jonge en minder jonge mensen, de gewone werkmens…”

“Omdat ik zelf twee kindjes van zeven en één jaar heb weet ik dat het niet evident is om op elk moment een oppas of kinderopvang te vinden. Daarom is er ook een kinderhoekje in de zaak. Ik ben op jonge leeftijd mama geworden, maar heb nooit mijn studies opgegeven en ik zal ook altijd blijven studeren. Ik volg constant nieuwe opleidingen, want je moet mee zijn met de tijd!”

“Dat vind ik ook fijn, want zo blijf ik mijn creatieve ei kwijt kunnen! Gelaatsverzorging is mijn stokpaardje. Daarbij gebruik ik natuurlijke Belgische producten die niet alleen de huid verbeteren, maar die de klant ook een gevoel van welbehagen geven. Het gaat om meer dan louter een verzorgingsbehandeling. Mensen moeten zich over de hele lijn beter voelen als ze hier buiten gaan, en dat geeft hen ook meer zelfvertrouwen.”

Busteverzorging

Naast diverse lichaamsmassages kunnen mensen hier terecht voor gespecialiseerde pedicurebehandelingen, epilaties, gelnagels… Ik ga ook een nieuwe behandeling lanceren: busteverzorging, inclusief verzorging met masker, scrub… om ouderdomsverschijnselen tegen te gaan.”