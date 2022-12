Nieuwe webwinkel Petite-Hélène

Shauna Vandenbulcke (32) uit de Bekeputstraat, is geboren en getogen in Eernegem, en lanceerde onlangs de kinderwebshop Petite-Hélène.

Ze is getrouwd en ze heeft een dochtertje dochtertje Eléonore (8). Haar hoofdberoep is kraamzorgkundige bij familiehulp.

“Onlangs ben ik met een kinderwebshop”, gestart. “Ik heb de webshop Petite-Hélène genoemd en ik verkoop kledij voor kinderen met de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Daarnaast kan je op zondagvoormiddag ook langskomen in de winkel. Die is dan open van 9 tot 12.30 in de Bekeputstraat 28 Eernegem. Hierbij bied ik ook altijd een drankje aan. Ik heb altijd wel een cavaatje klaar staan. Mensen kunnen bij mij dus terecht voor winkelen in een huiselijke en gezellige sfeer.”

“Men kan bij mij unieke kleertjes aan betaalbare prijzen vinden. Ik ben al van kinds af veel met mode bezig en toen ik geen leuke kinderkledij vond voor mijn dochter ben ik ermee gestart. Ik koos er bewust voor om geen bekende merken aan te bieden. Ik wil het vooral uniek en speciaal houden.

“Ik ben ook te volgen op Instagram via p. e. t. i. t. e. h. e. l. e. n. e. De webshop kan men bereiken via www.petite-helene.be”

(RI/foto GC)