Nieuwe voorzitter voor Unizo Ruddervoorde-Waardamme: “Ik heb veel respect voor onze lokale ondernemers”

Bart Naeyaert (61) gaf het voorzitterschap van de Unizo afdeling Ruddervoorde-Waardamme door aan Lieve Deketelaere. De wissel is er gekomen doordat Bart Naeyaert verkozen werd als gemeenteraadslid in Oostkamp en de twee mandaten niet mag combineren.

Bart Naeyaert was 14 jaar lang voorzitter van Unizo Ruddervoorde-Waardamme. “Ik heb de functie van het voorzitterschap altijd met hart en ziel op mij genomen maar ik was reeds een tijdje aan het polsen naar een opvolger. Nu ik verkozen ben voor de gemeenteraad is alles wel in een snel tempo gekomen en laat ik Unizo over in de veilige handen van Lieve Deketelaere uit Waardamme. Ik blijf wel bestuurder van Unizo Ruddervoorde-Waardamme”, vertelt Bart ons. Unizo hecht veel belang aan politieke neutraliteit en laat daarom geen combinatie toe van politieke functies met een voorzittersmandaat.

Nieuwe ideeën

De voorzittersfakkel werd op 5 december overgenomen door Lieve Deketelaere, freelance marketeer & designer, en een bekend gezicht in de lokale ondernemerswereld. Met vernieuwende ideeën staat Lieve klaar om de belangen van de Ruddervoordse en Waardamse ondernemers te verdedigen en hen te ondersteunen in hun dagelijkse uitdagingen.

Samen sterker

Lieve wil van Unizo Ruddervoorde-Waardamme een sterke partner maken voor alle lokale KMO’s, freelancers, vrije beroepen, detailhandelaars en alle andere zelfstandige ondernemers. Ze ziet samenwerking en ondersteuning als cruciale elementen. “Heel wat zelfstandige ondernemers staan er dagelijks alleen voor. Ze nemen beslissingen en dragen risico’s, vaak met eigen spaargeld. Als ondernemer ben je een echte duizendpoot. Zonder de luxe van diverse interne diensten vervul je vaak zelf de rol van onder meer aankoper, verkoper, IT-manager, marketeer, fiscalist, HR-manager, jurist… Daarom wil ik er zijn als voorzitter om hen te versterken, te verdedigen en te verbinden. Dat respect voor ondernemers drijft mij om voor hen klaar te staan. Samen staan we altijd sterker”, aldus kersvers voorzitter Lieve Deketelaere.