Nieuwe vlokkenlijn bij Agristo gaat jaarlijks 30.000 ton aardappelrestjes recupereren: “Te waardevol om niet te gebruiken”

Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke wordt een nieuwe vlokkenlijn voorbereid. Ze komt naast de huidige productiesite. “Met de nieuwe lijn gaan we kleine aardappelstukjes die we niet kunnen gebruiken – voor frieten maximaal hergebruiken voor menselijke consumptie”, zegt COO Kristof Wallays.

“Tot op heden ging jaarlijks 30.000 ton aardappelen ‘verloren’. Het gaat om stukjes aardappel die te kort of te smal zijn voor een normale friet”, schetst Kristof Wallays van Agristo. “Uiteraard waren die stukjes niet helemaal verloren, ze werden nog gebruikt als veevoer. Maar we willen het maximale uit de aardappel halen voor menselijke consumptie. De aardappel is te waardevol”, vertelt Wallays.

De gedroogde aardappelvlok wordt voornamelijk ingezet voor de creatie van chips, maar ook puree, pasta’s zoals gnocchi, bindmiddel en broodverbeteraar. Voor de nieuwe lijn zoekt Agristo nog een tiental medewerkers, voornamelijk procesoperatoren die via geautomatiseerde processen de lijn draaiende houden. “Het voordeel van een gloednieuwe lijn is dat we deze mensen uitgebreid intern kunnen opleiden”, zegt de COO. “Ze genieten een opleiding van hun naaste collega’s aan de bestaande productielijnen en kunnen goed van start gaan wanneer de eerste vlok van de lijn rolt.” Op die manier worden ze al van meet af aan zot van aardappelen, iets wat de andere bedrijfsmedewerkers ook al zijn. Niet voor niets worden ze Potatoholics genoemd.

Wereldspeler

“Al sinds 1986”, klinkt het bij het bedrijf. “Toen was het nog een bescheiden familiebedrijf in diepgevroren aardappelproducten, vandaag is Agristo een wereldspeler. Met dezelfde waarden, maar met groeiende cijfers. Meer dan 540 klanten in 130 landen krijgen voor hun private label de beste kwaliteit, de mooiste verpakking, de snelste levertijd en de meest efficiënte logistieke ondersteuning.”

Agristo levert jaarlijks 800.000 ton afgewerkte producten: frietjes, krokante kroketjes en andere aardappelproducten. “We leveren goesting en gezelligheid dankzij een bewust duurzame volautomatisering: van pootgoed tot distributie, van klantenservice tot marktonderzoek. 1.000 Potatoholics zetten zich elke dag in op onze vier hightechvestigingen in België en Nederland.” (MI)