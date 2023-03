Nieuwe uitbaters dopen frituur Stadion om tot De Spits

Op een steenworp van het Jan Breydelstadion openden Sabine Vande Kerckhove en schoondochter Selena Hoozee de deuren van De Spits; de voormalige frituur Stadion. “We zullen het assortiment uitbreiden met verse op de plaat gebakken burgers”, zegt Sabine.

Menig voetballiefhebber verorberde voor of na een match in het Jan Bredyelstadion al eens een frietje of andere snack bij frituur Stadion. Sinds vrijdag 3 maart zijn er met Sabine Vande Kerckhove (42) en schoondochter Selena Hoozee (21) nieuwe uitbaters aan de slag in de bekende frituur op de hoek van de Gistelse Steenweg en de Olympialaan. Ze gaven de zaak ook een nieuwe naam en het mag niet verbazen dat die met ‘De Spits’ geheel in het voetbalthema blijft. “Ik heb intussen zestien jaar ervaring in de frituurbranche, waarvan ook enkele jaren als zelfstandig uitbaatster, namelijk met frituur Sabilicious in Lissewege”, stelt Sabine, die een tijdje ziek is geweest maar nu helemaal klaar is om er terug in te vliegen, zichzelf voor. “Het kriebelde om weer zelfstandig te beginnen en toen ik vernam dat frituur Stadion, op zo’n toplocatie, over te nemen stond, heb ik niet lang getwijfeld. Ik zal in de frituur samenwerken met Selene Hoozee, het vriendinnetje van mijn zoon. Ze werkte eerder al in de wafel- en ijsspeciaalzaak Oyya en is heel klantvriendelijk.”

Nieuwe naam

Na de sluiting door de vorige uitbater is de zaak een weekje dicht geweest zodat Sabine en Selena een en ander nog eens extra konden schoonmaken en opfrissen. En dus ook het bord met de nieuwe naam ophangen. “Heel veel hebben we niet veranderd. Sowieso waak ik, vanuit mijn ervaring, heel goed over de kwaliteit van de frietjes. Maar we zullen het assortiment ook wel wat uitbreiden met volwaardige gerechtjes zoals gehaktballetjes in tomatensaus en we willen ook verse op de plaat gebakken hamburgers gaan aanbieden”, geeft Sabine nog mee.