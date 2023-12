Nieuwe uitbaters Delhaize Blankenberge zijn klaar om eerste klanten te verwelkomen

Op woensdag 13 december verwelkomen de nieuwe uitbaters van Delhaize Blankenberge hun eerste klanten. De opening als zelfstandige Delhaize supermarkt wordt voor Tom Jacobs, Ann Belligh en hun drieënvijftig medewerkers een belangrijk moment.

Uitbaters Tom Jacobs en Ann Belligh staan vanaf woensdag officieel aan het roer van Delhaize Blankenberge. Als uitbaters van de Proxy Delhaize Bredene en Westkerke zijn zij reeds vertrouwd met het uitbaten van een supermarkt. “Alles begon voor ons vijftien jaar geleden met de opening van de nieuwe kustwinkel in Bredene. De uitdaging van een seizoensgebonden supermarkt is ons dus zeker niet vreemd. We zijn allebei geboren en getogen aan de kust en het overnemen van de Delhaize in Blankenberge leek ons dan ook een logische volgende stap” vertelt Tom.

Klant en beleving centraal

De klant en zijn beleving zal centraal staan in de winkel, die over een oppervlakte van 2.051m² beschikt. Er liggen maar liefst 18.000 producten op je te wachten. De winkel beschikt verder over een bemand onthaal, zes kassa’s en zes quick- en selfscans. “In elke afdeling zullen nieuwigheden te ontdekken zijn én we breiden ons assortiment uit. We willen onze klanten echt verrassen”, klinkt het.

Welkomstgeschenkje

De eerste klanten worden woensdag bovendien extra in de watten gelegd. “We voorzien voor elke bezoeker een leuk welkomstgeschenkje”, aldus Ann.

Delhaize Blankenberge bevindt zich in de Polderlaan 1.