Nieuwe retouchezaak in Gits verzorgt ook nieuwkuis

Op Valentijnsdag opende Ann Maes haar retouchezaak in de Stationsstraat in Gits. Ann heeft een grote liefde voor naaien en biedt er sinds kort ook nieuwkuis aan.

“Alles begon eigenlijk met de onteigening van mijn pand in Menen”, zegt Ann Maes. “Ik baatte er de stoffenwinkel Penelope uit die al drie generaties bestond. Met spijt in het hart moest ik het pand verkopen omdat de gemeente mijn grond nodig had om er een brug te bouwen.”

“Als vijftigplusser moest ik dus noodgedwongen op zoek naar iets anders. Naast de stoffenwinkel ben ik altijd blijven naaien en dus ben ik kleinschalig begonnen met retouches in oktober 2020. De coronapandemie zorgde er zelfs voor dat ik het bureau van mijn man ontruimde om er mijn klanten te ontvangen”, lacht Ann.

Begin 2021 kwam de kans om een stuk bouwgrond te kopen naast de woning. “We twijfelden geen moment en bouwden hier het atelier met vijf openbare parkeerplaatsen waarvan twee met elektrische laadpalen. We moeten mee met onze tijd en dit leek ons een unieke kans.”

“Ik ben het niet gewoon om dichtbij huis te werken en ik ken hier al veel mensen vooral door de kapperszaak van mijn man. Toch vind ik het belangrijk om me blijvend te integreren en daarvoor sloot ik me aan bij Markant en Ferm”, vertelt een enthousiaste Ann.

Extra service

De retouchezaak in de Stationsstraat richt zicht niet alleen op naaiwerken maar biedt ook nieuwkuis aan. “Ik werk samen met een externe firma Madsen, een toonaangevend familiebedrijf uit Brugge. Ik hoop vooral dat het een wisselwerking wordt.”

“Mensen die langskomen voor een retouche maken kennis met de service van de nieuwkuis en omgekeerd. Ik hoop in alle geval om met het retoucheatelier mensen blij te maken met hun perfect zittende outfit. Voor mij werkt naaien ontspannend en het contact met mijn klanten is onmisbaar. Twee zaken waar ik van geniet”

