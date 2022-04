Nieuwe productielijn warmtepompen levert 100 extra jobs op bij Daikin in Oostende

Daikin Europe opent een nieuwe, ultramoderne productielijn voor lucht/water-warmtepompen. Dat zorgt voor 100 extra jobs in de fabriek in Oostende.

De capaciteit van de fabriek in Oostende, nu al de grootste werkgever in de badstad, voor lucht/water-warmtepompen zal verdubbelen in vergelijking met vandaag. De investering maakt deel uit van het strategische vijfjarenplan van Daikin, dat onder meer bedoeld is om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame verwarmingsoplossingen in Europa.

Klimaatdoelstellingen

Daikin Europe telt in totaal twaalf productiesites. Vijf van deze sites produceren verschillende types warmtepompen. Verwacht wordt dat de vraag naar lucht/water-warmtepompen in de komende tien jaar drastisch zal stijgen. Dit soort toestellen zorgt zowel voor verwarming als voor sanitair warm water, en werkt op elektriciteit.

“De afgelopen jaren hebben we grote inspanningen geleverd om onze totale productiecapaciteit te vergroten”, zegt Steven Van Impe, deputy general manager manufacturing. “Warmtepompen worden algemeen gezien als een sleuteltechnologie om de ambitieuze doelen te bereiken die de Europese Unie heeft vastgelegd om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook zullen ze helpen om Europa minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Door te investeren in nieuwe en extra productiecapaciteit in Europa neemt Daikin het voortouw in het verwezenlijken van deze ambities.”

Nog meer plannen

“De nieuwe productielijn in Oostende maakt deel uit van de vele investeringsprojecten om binnen ons Fusion 2025-plan de productiemogelijkheden te verhogen”, zegt Hiromitsu Iwasaki, vicevoorzitter van Daikin Europe. “Daikin Europe bereidt zijn onderzoeks- en ontwikkelings- en productiecapaciteit voor geavanceerde warmtepompen voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika uit. Deze investering is een belangrijke stap, en er volgen er nog. Onze ambitie is om Daikins positie verder te versterken gezien de vraag naar duurzame, fossielvrije verwarmingsoplossingen blijft groeien.”

Daikin Europe is een dochteronderneming van het Japanse Daikin Industries Ltd. en een belangrijke Europese producent van airconditioners, warmtepompen en koelapparatuur. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe Group bevindt zich in België, met kantoren in Oostende, Gent en Brussel. Het bedrijf werd opgericht in 1973. Tot op heden stelt Daikin 2.171 medewerkers te werk in België.