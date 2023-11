Nieuwe pop-up kinderspeelgoedwinkel ‘Toko for Kids’ opent de deuren in Kortrijk: “Moet een betoverende en leerrijke ervaring worden”

Vandaag, zaterdag 4 november, opent de nieuwe pop-up kinderspeelgoedwinkel ‘Toko for Kids’ de deuren aan de Maartenskerkstraat 7 in Kortrijk. “Het moet een betoverende en leerrijke ervaring worden.”

Van afstudeerproject tot bedrijf

Boy Vanruymbeke, Lemmy Vanruymbeke en Yentl Seys zijn een dynamisch studententrio. Zij begonnen als groep met een gedeelde visie die heeft geleid tot de oprichting van hun eigen bedrijf: de nieuwe pop-up kinderspeelgoedwinkel ‘Toko for Kids’ aan de Sint-Maartenskerkstraat 7 in Kortrijk. Wat begon als een afstudeerproject in samenwerking met een bedrijf is werkelijkheid geworden. “Onze reis begon met de wens om een andere benadering van de markt te verkennen, sterk gericht op duurzaamheid. Als jonge ondernemers zagen we een kans om een verschil te maken, niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze planeet. Met deze visie in het achterhoofd zijn we begonnen met het maken van handgemaakt speelgoed van hoge kwaliteit, gemaakt van materialen uit Indonesië”, aldus Boy Vanruymbeke, Lemmy Vanruymbeke en Yentl Seys.

Duurzame en exclusieve items

“Niet enkel duurzaam, maar ook verrijkend voor kinderen over de hele wereld. We willen een positieve impact maken met hoogwaardig, plasticvrij speelgoed dat de fantasie van kinderen tot leven brengt. Samen kunnen we een verschil maken voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet.”

“We kozen bewust voor milieuvriendelijke alternatieven”

Wat het trio onderscheidt van anderen is hun grote toewijding aan een plasticvrij aanbod. “Wij geloven dat kinderen moeten opgroeien in een wereld die vrij is van de schadelijke effecten van plastic speelgoed. Daarom kozen we bewust voor milieuvriendelijke alternatieven. Wij geloven dat de kracht van verbeelding een essentieel onderdeel is van de kindertijd. Onze producten zijn ontworpen om de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen te stimuleren, waardoor ze kunnen groeien en spelenderwijs kunnen leren. Het moet een betoverende en leerrijke ervaring worden.”

De winkel biedt een uitgebreide selectie van kinderspeelgoed aan: van kindermeubilair en poppenhuizen tot bouwsets en nog veel meer. Wat ‘Toko for Kids’ echt uniek maakt, zijn enkele exclusieve items die niet elders verkrijgbaar zijn en die de verbeelding van kinderen optimaal prikkelen.