Nieuwe plantenwinkel langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie

Sinds kort vind je Petites Plantes langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie. De nieuwe plantenwinkel van Ellen Claus (25) groeide voort uit de webshop die de leerkracht Nederlands in 2021 startte.

Vanwaar de passie komt, weet Ellen Claus niet, maar ze heeft er toch een mooie bezigheid van gemaakt. Al enkele jaren kweekt ze zelf planten, die ze eerst via Facebookgroepen aan de man bracht. “Het was mijn vriend Arne die vond dat ik er meer mee moest doen en er een bedrijfje van kon maken”, zegt ze. Dat hoeft niet te verbazen, want Arne Bruyneel is zelf de drijvende kracht achter de sportschool Profitt uit Deerlijk.

Het begon in april 2021 met een webshop, die vorige maand ook een fysiek onderkomen kreeg. “Arne en ik hebben een woning langs de Kortrijkseweg gekocht, waarvan we meteen het potentieel zagen om de garage om te vormen tot een winkel”, zegt Ellen, wier papa Koen samen met Arne de renovatie uitvoerde. “Ze hebben echt prachtig werk geleverd.”

De officiële opening vond op 17 december plaats, en was meteen een succes. “Ik had weinig verwachtingen, hoewel ik er veel tijd in had gestoken. Maar uiteindelijk zijn er veel mensen langsgekomen: familie en vrienden, natuurlijk, maar ook mensen uit de buurt die gezien hadden dat er een nieuwe winkel was”, vertelt Ellen. “Ook op kerstavond was ik open en kwamen er veel klanten langs die nog een cadeautje zochten.”

Wie bij Petites Plantes passeert, vindt een ruim assortiment aan planten. Het gaat van 10 euro voor een gewone plant tot 50 euro voor een grote palmplant. “De monstera, ook wel de gatenplant genoemd, is al een tijdje populair, al vind ik die nu al wat saai”, lacht Ellen, die ook zelfgemaakte plantenpotten verkoopt. Daarbij lopen de prijzen uiteen van 4 tot 14,5 euro.

Combinatie

De winkel van Ellen is elke woensdag open van 14 uur tot 18.30 uur en elke zaterdag van 9 uur tot 14 uur. “Dat komt omdat ik nog altijd fulltime leerkracht ben. Ik geef Nederlands aan anderstalige nieuwkomers in Roeselare. De combinatie tussen mijn werk, de winkel, de webshop en de sierpotten wordt pittig, maar ik zie het zitten”, zegt Ellen nog. “Met Valentijn ben ik van plan om de winkel te openen, net als in schoolvakanties of op feestdagen.”

