Nieuwe plant pop-up in Molecule

Koopcenter Molecule in Anzegem heeft deze maand het productaanbod nog wat uitgebreid. Je vindt er vanaf nu een ‘plant pop-up’. “Planten zijn een mooie toevoeging aan ons omvangrijk aanbod”, klinkt het bij Jens Govaert, bestuurder bij Molecule.

Uitbaters Jason Gobeyn en Corné Van Den Berg zien het helemaal zitten. Ze komen allebei uit de bloemenwereld en hebben al ervaring genoeg om deze nieuwe uitdaging tot een goed einde te brengen. De planten kiest Corné rechtstreeks bij de kweker zelf. Zo kan hij ook inspelen op de publiekslievelingen en van deze planten kan hij dan speciale varianten aanbieden.

Misschien ook kerstbomen

De pop-up zal er zijn tot eind augustus, maar er is zeker mogelijkheid tot verlenging mocht het een groot succes zijn. Jens Govaert vertelde: “Als de pop-up deze zomer een groot succes is zie ik niet in waarom ze ook geen kerstbomen kunnen verkopen in de winter.” Voor de pop-up zelf zijn de beschikbare ruimte van 1.000 m² en de vaste bezoekers van Molecule een troef.

Bij Molecule zelf zien ze het potentieel van deze nieuwe pop-up. “Het is de bedoeling dat het een win-win situatie wordt”, zegt Jens Govaert. “Door de plant pop-up kunnen ze bij Molecule een breder publiek aanspreken en de plant pop-up krijgt een mooie locatie en opportuniteit voor de start.” (TB)