Nieuwe optiekzaak voor Laurence Dobbelaere in Kortemark

Je kan er niet naast kijken – tenzij je natuurlijk dringend een bril nodig hebt, maar dat is bij deze dan ook opgelost – dat de optiekzaak van Laurence Dobbelaere op de Markt van Kortemark onlangs volledig vernieuwd werd. Naast brillen en hoorapparaten is er ook een ruim aanbod aan juwelen en horloges.

“Ik ben in maart 2009 van start gegaan met mijn zaak hier op de Kortemarkse Markt”, weet Laurence Dobbelaere (40) te vertellen. “De jaren daarvoor deed ik ervaring op in Leuven en Blankenberge. Ik verhuisde een paar jaar geleden naar een pand aan de overkant van de Markt omdat we hier wilden verbouwen, maar corona en een aantal bouwperikelen zorgden voor wat uitstel en we bleven dus wat langer in de pop-upwinkel.”

“Ik zat samen met een aantal binnenhuisarchitecten voor het ontwerp, maar ik vond precies mijn draai niet. Toen kwam ik toch een architect tegen die me kon volgen in mijn verhaal. Het resultaat is vanaf nu te bewonderen op Markt 23. Vroeger stond ik alleen in de winkel, maar nu bestaat mijn team uit vier mensen: twee opgeleide opticien-optimetristen, die dus ook oogmetingen mogen uitvoeren, en daarnaast nog één opticien en één audicien, want bij ons kan je ook terecht voor hoorapparaten.”

Thuisgevoel

“Eén ding is zeker: hier staat een team vol know-how de klanten op te wachten. Wat brilmonturen betreft, is er een heel ruim aanbod met zowel creatieve collecties als couturemerken. Kinderen vinden hier ook zeker hun gading, want we bieden onder andere brillen van Lolo Lunettes aan. Je kan ook bij ons terecht voor contactlenzen en voor een ruim aanbod aan horloges en juwelen.”

“Ook voor piercings ben je welkom. Mijn visie is dat de klant hier een thuisgevoel krijgt en dat het hier om een totaalbeleving gaat. Of je nu een halfuur, dan wel 3 uur bezig bent met een klant, we zorgen ervoor dat alles plaatsvindt in een rustige setting. Ik hoop gewoon dat de mensen hier graag naar de winkel komen en met een blij gevoel weer naar huis gaan. Ook aan de oudere medemens is er gedacht, want er is een lift aanwezig in het complex”, besluit Laurence. (JDK)

