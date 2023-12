Nieuwe locatie voor Tom&Co Kortrijk op de Pottelberg

Op 18 november werden de deuren van de dierenwinkel Tom&Co officieel gesloten in de Oudenaardsesteenweg 39. De zaak met een uitgebreide selectie aan voeding en accessoires voor huisdieren verhuisde naar de Engelse Wandeling 2.

“De eigenaar heeft plannen om het pand af te breken. De precieze bestemming weet ik niet, maar de verhuis vind ik persoonlijk een verbetering ook al boeten we een beetje in op ruimte”, vertelt Veerle Eeckhout. Zij werkt al 3,5 jaar voor Tom&Co. “De verkeerssituatie in de Oudenaardsesteenweg was onveilig. Bij het oprijden moet je goed opletten voor voetgangers en fietsers die dikwijls wat verstopt zijn door de geparkeerde auto’s en bij het uitrijden zag je door de bocht het verkeer niet afkomen.”

Het gamma op de nieuwe locatie blijft hetzelfde als voorheen. Momenteel loopt een promotie op tientallen snacks voor hond, kat en knaagdier: 3 + 1 gratis, nog tot zondag.