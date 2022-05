Nieuwe locatie, naam en bestuur voor Juka.Retail

Juka.be, gespecialiseerd in kassasystemen en winkeldigitalisering, kondigt enkele grote veranderingen aan. Naast een andere naam, Juka.Retail, krijgt het bedrijf een nieuw bestuur. Verder is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie in het bedrijvencentrum TVELT in Zedelgem.

Samen met oprichter en zaakvoerder Karel Vanheste komt Eline Seynaeve mee aan boord. Als nieuwe medebestuurder zal zij zich ten volle inzetten voor de digitale organisatie van zelfstandige winkeliers. Juka.Retail wordt de nieuwe bedrijfsnaam met als baseline ‘Focus on Retail’. Het bedrijf richt zich dan ook op non-food retailers tot medium grootte. “We hebben de ambitie om kleine zelfstandigen in de toekomst nog beter te helpen bij de digitale organisatie van hun winkel”, zegt medezaakvoerder Karel Vanheste. “Zo neemt Juka niet alleen de installatie van de systemen zoals kassa’s en betaalterminals op zich, maar zorgen we ook voor training, coaching, opvolging en support”, vervolgt Vanheste. Zo zorgen ze dat de winkelier meer inzicht krijgt in de verkoop, voorraad en administratie.

Geboortewinkels

Daarnaast biedt Juka ook een webshop aan die gelinkt wordt aan het kassaplatform. Specifiek voor geboortewinkels beschikken ze over een online tool voor geboortelijsten.

Ondertussen heeft Juka.Retail een nieuw bestuur gevormd. Eline Seynaeve stapt mee in het bedrijf als medebestuurder. Zij neemt zo de fakkel over van Jurgen Desaever, die het bedrijf verlaat. “Met Eline aan boord waait er een frisse wind door de firma. Hierdoor kunnen we onze taken in het bedrijf beter verdelen en opvolgen. Zij zal de verkoop en de marketing op zich nemen net als het coachen van de klanten bij de opstart. Ikzelf zal mij op het dagelijkse bestuur richten”, geeft Vanheste mee.

Verder heeft het bedrijf zich recent gevestigd op een nieuwe locatie in het bedrijvencentrum TVELT in Zedelgem. In dit nieuwe kantoorgebouw kunnen winkeliers terecht voor de opleidingen en coaching. Juka.Retail is er duidelijk klaar voor om de organisatie van de non-food retailers te digitaliseren en hen hierin te begeleiden. Zo kunnen deze zich op hun beurt richten op de essentie, namelijk het verkopen van hun producten.