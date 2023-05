Nieuwe lifestylewinkel Chocres opent de deuren: “Noem ons een verborgen parel”

In de Korte Zilverstraat openden Brecht Deleye (51) en Domenika Dienova (44) de deuren van Chocres, een lifestyleconcept met een aanbod nicheparfums, huidverzorgingsproducten en accessoires. “Het internationale karakter van Brugge was belangrijk voor ons”, stelt Brecht.

Tussen de grote winkelstraten Steenstraat en Geldmuntstraat in, vind je in een ruim, maar nogal verborgen pand in de Korte Zilverstraat 8A de nieuwe lifestylezaak Chocres. Het is het geesteskind van Brecht Deleye en Domenika Dienova, die in Roeselare wonen, maar bewust Brugge kozen voor hun nieuwe zaak. Het koppel was eerder al actief in de shopping- en retailbranche, maar had dus nood aan een nieuwe uitdaging. “We kennen dit ruime pand, dat origineel een veilinghuis was, al zo’n twaalf jaar doordat er hier lange tijd een ontbijtzaak gevestigd was waar we regelmatig langskwamen”, vertelt Brecht. “Zo kenden we ook de eigenaar van het pand en we wisten dat het al een tijdje leeg stond.” Bij Chocres bieden Brecht en Domenika een assortiment nicheparfums, huidverzorgingsproducten en originele juwelen en accessoires. “De productkeuze was niet moeilijk. We houden immers allebei van een lekker geurtje en als vrouw vind ik een verzorgde huid ook essentieel. Een vrolijk juweeltje daarbij is een mooie aanvulling van het assortiment”, vult Domenika aan. Brecht en Domenika benadrukken dat originaliteit heel belangrijk is in hun concept. Zo zullen ze slechts enkele stuks van eenzelfde juweel verkopen. “We bieden niet de bekendste, grootste merken aan, maar hebben wel een mooi en dus vooral origineel aanbod”, stelt Brecht. “Doordat we zelf nogal internationaal ingesteld leven en werken en merken vanuit alle hoeken van de wereld aanbieden, was het internationale karakter van Brugge wel belangrijk voor ons.”

Indruk

“De locatie en het pand vormen overigens ook wel een beleving op zich. Het binnenkomen door de grote blauwe hal maakt zeker indruk op wie hier over de vloer komt. De Korte Zilverstraat is inderdaad niet dié grote bekende winkelstraat, maar dat hoeft ook niet voor ons concept. En in een stad moeten er toch ook in de kleinere straten ontdekkingen te doen zijn. Noem ons maar een verborgen parel…”

Chocres is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11 uur tot 18 uur. (Piet De Ville)