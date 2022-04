Nieuwe kitesurfschool Salty heeft grote plannen: “Willen efoilzone in Westende”

Wie wil leren kitesurfen, kan terecht bij Salty in Westende. De club wil ook ‘efoilen’ aanbieden, surfen op een plank die aangedreven wordt door een elektrische motor. Maar de wetgeving blijkt hier nog niet helemaal klaar voor te zijn.

“De kitesurfschool staat los van de surfschool en wij hebben die overgenomen van de vorige eigenaar Mojo’s kitesurfschool. Momenteel kunnen we enkel kitesurflessen aanbieden, maar we zijn ook bezig met het efoilen, dit is surfen op een plank die aangedreven wordt door een elektrische motor, maar dat ligt heel gevoelig.”

“Vorig jaar wilden we een efoilschool starten in Oostende maar dat is niet gelukt wegens het gebrek aan de nodige vergunningen. We zijn op veel tegenkanting gestuit. Nu lopen er gesprekken met het gemeentebestuur van Middelkerke en wij gaan vermoedelijk een tijdelijke zone krijgen. Als dat lukt, dan gaan we effectief efoillessen organiseren”, zegt Indra Van den Berghe (22)

Meestal verboden

“Eenmaal het schepencollege van Middelkerke een beslissing genomen heeft, wordt die doorgestuurd naar de zeevaartpolitie. Zij zullen dit definitief moeten goedkeuren. Volgens hen zal het geen probleem zijn dat er op deze locatie een efoilzone komt. Ook niet voor het agentschap natuur en bos. Op de meeste plaatsen is efoilen eigenlijk verboden.”

“Alle watersporten worden aangeduid in specifieke zones. Je mag die sporten enkel beoefenen in de zones die daarvoor aangeduid zijn op de kaart. Met efoilen is het probleem dat het nog een nieuwe sport is en er nog maar weinig toegelaten zones zijn.”

“Knokke-Heist heeft drie zones, maar die zijn klein in vergelijking met andere watersportzones. De Panne heeft ook één zone. Ze duwen efoilen een beetje naar de zijlijn, omdat wettelijk nog niets geregeld is voor deze nieuwe sport”, legt Indra uit.

Salty is ook begonnen, als eerste in België, met het geven van kitesurflessen voor personen met een handicap. Ze doen dit in samenwerking met Willem Hooft, een professionele en wereldbekende sit-kitesurfer uit Nederland. Volgens Indra wordt dit een leuk project, onder het moto van Willem ‘lopen kan ik niet meer, maar vliegen ga ik leren’.

(PG)