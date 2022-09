Nieuwe kinepraktijk ‘Bergdal’

Christa Cordy en Ilona Debusschere openden op donderdag 1 september ‘Kine Bergdal’ in Gits. Christa runde eerst in haar eentje een kinepraktijk die volop groeide en moest zelfs een patiëntenstop doen. Die kan nu opgeheven worden door de komst van de duopraktijk ‘Kine Bergdal’.

“Ik ken Ilona al lang en ze heeft een schitterend traject afgelegd. Samen vormen we nu een duopraktijk. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbovenop brengt Ilona een nieuwe frisse wind in de praktijk”, legt Christa uit.

Ilona is master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen en stapt met veel enthousiasme in dit verhaal. “Ik behaalde mijn master aan de KU Leuven met als afstudeerrichting ‘musculosketale aandoeningen, optie manuele therapie’. Samen hebben Christa en ik heel wat competenties en die willen we ten volle inzetten om hoogstaande zorg en revalidatie aan te bieden. Iedereen is hier van harte welkom in Bergdal 3 in Gits en ook huisbezoeken zijn mogelijk”, besluit Ilona.

Vrijblijvende informatie is te verkrijgen op de Facebookpagina of telefonisch via 0493 78 10 43 (Ilona) of 0484 29 67 04 (Christa).