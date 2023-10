Nieuwe keramiekwinkel opent de deuren in Zwevezele

In de Bruggestraat 26 in Zwevezele is vrijdagavond een nieuwe winkel met atelier geopend. Met ‘Keramiek & More’ beginnen Anja Hendriks (56) en Frans Cortenbach (52), die al acht jaar een keramiekatelier runnen in de Munkelostraat, een nieuw hoofdstuk. “Ons oude atelier blijft ook behouden, maar deze winkel wordt het gezicht van C-Keramiek”, zegt het Nederlandse koppel. “Vanaf dit jaar bieden we trouwens ook workshops voor kinderen aan, terwijl we straks ook workshops zelf zeep maken aanbieden.”

Het verhaal van C-keramiek begint in 2015 in de Munkelostraat, waar Frans en Anja wonen. “Het begon als een hobby”, vertelt Anja, die halftijds als thuisverpleegster werkt. “Veel vriendinnen wilden het ook leren en toen besloten Frans en ik dat we het meteen goed zouden doen, met workshops en teambuildings en een echt atelier.”

Eigen winkel

“We namen een vliegende start en Frans kreeg de smaak ook te pakken. Vier jaar geleden stopte hij met werken als elektricien om zich volledig op C-keramiek te kunnen toeleggen. We zijn op dat vlak trouwens heel complementair. Ik neem het creatieve voor mijn rekening, terwijl Frans eerder praktisch en technisch aangelegd is. En in de keramiek heb je beide kanten nodig van dat spectrum.”

Maar gaandeweg werd het atelier van Frans en Anja te klein. “We kozen destijds bewust voor een gezellige ruimte voor de workshops, maar we zitten er te krap. En we speelden ook al langer met het idee voor een eigen winkel. Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn we op dit pand in de Bruggestraat gestoten. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar we hebben zoveel mogelijk van de verbouwingen helemaal zelf gedaan en we zijn erg trots dat we hier nu een nieuw hoofdstuk kunnen starten, met een eigen winkel en met meer ruimte om te groeien.”

Keramiekworkshops

Bij Keramiek & More kan je ambachtelijk gemaakte potjes, kopjes, schalen, borden en vazen vinden, maar ook schilderijen, zeepjes en geschenkartikelen. Op de bovenverdieping van het pand is er dan weer een ruim atelier gevestigd, waar keramiekworkshops gegeven worden.

“Als je met potjes draaien bezig bent, vergeet je de wereld om je heen. Je ziet de stress verdwijnen en de rust neerdalen”

“Heel bewust kozen we voor ‘Keramiek & More’ als naam”, legt Anja uit. “Enerzijds omdat ons aanbod breder is dan louter keramiek, maar anderzijds ook omdat onze workshops voor veel mensen meer te betekenen hebben. Want als je met potjes draaien bezig bent, vergeet je de wereld om je heen. Mensen die hier binnenstappen, zitten vaak boordevol stress. En tijdens de workshops zie je die stress verdwijnen en de rust neerdalen. Onlangs nog zei iemand me dat het bijna een soort yoga is, maar dan zonder dat je je in allerlei bochten moet wringen.”

Gezellige West-Vlamingen

Rest de vraag hoe de twee Nederlanders terecht zijn gekomen in Wingene. “Twintig jaar geleden was Anja de liefde gevolgd naar Schuiferskapelle, maar die relatie was geen lang leven beschoren”, legt Frans uit. “Ik werkte destijds als vertegenwoordiger in West-Vlaanderen en leerde haar toevallig kennen. De vonk sloeg over en we stonden voor de keuze.”

“Ofwel keerden we terug naar Nederland, ofwel bleven we in West-Vlaanderen. We kozen voor het laatste. West-Vlamingen vinden we eigenlijk allebei veel gezelliger dan Nederlanders. Het cliché van de harde werkers klopt, maar in Nederland moet alles altijd snel-snel gaan. Hier zijn de mensen relaxter. De kinderen van Anja zijn hier opgegroeid, terwijl mijn moeder ondertussen zelfs ook al de oversteek maakte. We voelen ons hier al twintig jaar helemaal thuis.”

Keramiek & More in de Bruggestraat 26 is op woensdag, donderdag en vrijdag open van 13.30 uur tot 18.30 uur en op zaterdag van 10 tot 18.30 uur. Meer info op www.keramiekandmore.be.