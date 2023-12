Nieuwe kalender van handelaars vol gekke foto’s

Wie vanaf vandaag een Komense handelszaak binnenstap zal er met grote zekerheid niet met lege handen buiten gaan. De jaarlijkse kalenders van de handelaars werden geleverd en zullen, volledig gratis, worden bedeeld.

Niet minder dan 11.000 exemplaren zullen op die manier een nieuwe thuis vinden. De kalender, die volledig door de deelnemende handelaars wordt bekostigd, groeide de afgelopen jaren uit tot een waar cultobject. Met 48 deelnemende ondernemers en evenveel foto’s, is de kalender een verzamelobject geworden.

David Kyriakidis, voorzitter van de SIDEC handelsvereniging en tevens organisator van het geheel, is duidelijk. “We weten dat mensen jaarlijks uitkijken naar de komst van de kalender, dus hebben we deze keer gevraagd dat iedereen een gekke foto leverde. In deze tijden is het aangenaam een pagina op een kalender te kunnen draaien en daar een gekende handelaar te zien, in een compleet absurde compositie.”