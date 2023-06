Nieuwe JYSK-winkel opent de deuren in Blankenberge

Woonwinkelketen JYSK opende woensdag een nieuwe vestiging langs de Ambachtstraat in Blankenberge. De winkel – de 54ste al in België – is volledig ingericht volgens het nieuwste concept van de Deense retailer.

De nieuwe winkel is ongeveer 1.500 vierkante meter groot en is te vinden op de Ambachtstraat 1. De openingsdag werd meteen een overrompeling. “We zijn hier in Blankenberge met open armen ontvangen”, zegt tevreden store manager Jennifer Matthys.

De Deense retailer wil de komende jaren verder doorgroeien en streeft naar honderd winkels in ons land. Op woensdag 7 juni staat alweer een volgende opening gepland van een nieuwe JYSK-winkel in Kontich, in juli staan nog openingen in Westmeerbeek en Couillet op het programma.

Speciale acties

Om de opening in Blankenberge te vieren zijn er twee weken lang speciale acties, met kortingen die oplopen tot 70 procent. De winkel is van maandag tot en met zaterdag open tussen 9 uur en 18 uur. Wereldwijd telt de keten meer dan 3.200 winkels en webshops in 48 landen.